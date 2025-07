A Fórmula 1 entra em sua 14ª etapa da temporada 2025 com o GP da Hungria, e o faz com a incerteza climática em primeiro plano. O Hungaroring, um circuito técnico e sinuoso onde as ultrapassagens não são fáceis, é particularmente sensível às condições climáticas. Cada sessão pode ser condicionada pelo calor, pelo vento... ou até mesmo pela chuva, que está prevista para este final de semana.

Depois das sessões chuvosas em Silverstone e Spa, o clima está mais uma vez no centro das atenções. Qual é a previsão do tempo para o fim de semana: será uma corrida úmida como na Bélgica ou o sol brilhará em Budapeste?

Dia Previsão do tempo Temperatura Chance de chuva Sexta-feira, 1º de agosto Parcialmente ensolarado, com possibilidade de pancadas de chuva ocasionais à tarde. Máx. 29-30 °C / Mín. 19 °C TL1: 20%

TL2: 25% FP1: 20% Sábado, 2 de agosto Nuvens, possibilidade de pancadas de chuva na classificação. Máx. 27 °C / Mín. 18 °C TL3: 30%

Classificação: até 75% Domingo, 3 de agosto Ensolarado pela manhã, risco de tempestades durante a corrida. Máx. 25-26 °C / Mín. 17 °C Corrida: 60%

Sexta-feira: quente, nublado, possibilidade de algumas chuvas

As duas primeiras sessões de treinos livres (TL1 e TL2), programadas para as 13h30 e 17h no horário local, respectivamente, devem ser realizadas em condições predominantemente secas. Na sexta-feira, espera-se um céu parcialmente ensolarado, com temperaturas em torno de 28°C ou 29 °C e picos de até 30°C se o sol estiver forte.

Entretanto, chuvas localizadas não podem ser descartadas durante a segunda sessão. A probabilidade de precipitação é de cerca de 20-25%, especialmente no decorrer da tarde. O vento será leve a moderado, soprando do sudoeste, portanto, não deve ter um impacto significativo no desempenho aerodinâmico dos carros.

Sábado: mais nuvens, maior risco de chuva

O sábado começa com a terceira sessão de treinos livres (TL3) às 12h30. A previsão é de uma temperatura um pouco mais amena, em torno de 26 °C, embora o índice de radiação ultravioleta seja alto (nível 7), o que pode afetar tanto os torcedores quanto o aquecimento do asfalto.

Para a classificação (16h), o tempo estará mais instável. Espera-se que as condições permaneçam quentes, em torno de 27°, mas há uma maior chance de chuvas, especialmente no final da tarde. Algumas previsões colocam a chance de tempestades na região de Mogyoród, onde o circuito está localizado, em até 75%.

Isso pode levar a uma sessão de classificação instável, forçando as equipes a adaptarem sua estratégia rapidamente e podendo causar surpresas no grid de domingo.

Domingo: tempestade à vista para a corrida?

A corrida do GP da Hungria 2025 começará às 15h de domingo, e a previsão não descarta outro capítulo de caos climático na Fórmula 1.

Durante a manhã, o tempo estará ensolarado e quente, mas pouco antes do início da corrida, nuvens em evolução vertical podem se desenvolver, levando a tempestades ou até mesmo trovoadas. A chance de chuva é de cerca de 60%, e as condições podem mudar repentinamente de seco para úmido em questão de minutos.

Se essa previsão se concretizar, o asfalto poderá ficar molhado durante a corrida, levando a mudanças bruscas na temperatura da pista, na aderência dos pneus e no desempenho dos carros. O gerenciamento dos compostos intermediários ou de chuva, bem como o momento das trocas de pneus, podem ser decisivos.

Um Hungaroring imprevisível

O circuito húngaro é conhecido por suas corridas estratégicas, em que a posição no grid e o ritmo em ar puro são fundamentais. Mas, com a ameaça de chuva, qualquer cálculo pode ser jogado por água abaixo.

Com Oscar Piastri em sua melhor forma após a vitória em Spa e pilotos como Lando Norris tentando recuperar terreno no campeonato, a tensão será grande. E se a chuva cair, o espetáculo estará garantido.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!