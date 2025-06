Fernando Alonso, veterano da Fórmula 1, foi companheiro de equipe de Lewis Hamilton na estreia do então novato na McLaren, em 2007 e, desde então, forte rival do britânico. 18 anos depois de dividirem a garagem da escuderia de Woking, o espanhol da Aston Martin deu sua opinião sobre as dificuldades do heptacampeão na Ferrari.

Ao ser perguntado, antes do GP do Canadá, sobre a situação conturbada de Hamilton na Ferrari, o bicampeão afirmou: "Não acho que a situação tenha mudado muito em relação ao ano passado. Com George Russell [da Mercedes], foi a mesma coisa. No ano passado, foi Russell. Era apenas uma Mercedes".

"Aparentemente, era um carro complicado de pilotar. E Russell estava um pouco mais confortável este ano. Talvez seja a mesma coisa. Mas sem conhecer o quadro completo, é difícil ter uma opinião".

No entanto, o espanhol tem esperanças que o britânico irá melhorar sua performance em Montreal:

"Mas você sabe que Lewis é um piloto extraordinário. Especialmente em pistas como esta no Canadá".

"Ele é capaz de explorar todos os seus pontos fortes. Então, em 24 corridas, você faz o máximo. No momento, ele está lutando. Mas acho que ele pode evitar a situação muito bem", concluiu.

