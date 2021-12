Nico Rosberg considera "horrível" a forma como Lewis Hamilton perdeu o título da Fórmula 1 de 2021, de uma maneira "que não cumpria as regras". Uma semana após os eventos do GP de Abu Dhabi, a polêmica ainda é acalorada apesar do abandono de todos os recursos pela Mercedes no meio da semana.

E mesmo que tenha aparecido em público por ocasião da comemoração pelo fabricante de seu oitavo título consecutivo, o heptacampeão ainda não tomou a palavra enquanto a hipótese de uma possível aposentadoria não estiver excluída.

Questionado pelo RacingNews365.com para comentar sobre a probabilidade de uma saída da F1, Rosberg, que conheceu o britânico bem como amigo e depois como companheiro de equipe respondeu: "Não sei. Tenho certeza de que é muito difícil para ele passar por isso agora. Era campeão com 99% de certeza, e aí perde isso, é difícil".

"Sim, ele tinha pneus gastos, mas foi na última volta. Não é como se o carro dele tivesse quebrado nem nada. Ver o campeonato escorregar assim é horrível e muito doloroso."

Max Verstappen et Lewis Hamilton

Mesmo que o sucesso de Max Verstappen no tempo de saída do safety car tenha sido uma circunstância normal de corrida, a controvérsia é que se o procedimento 48.12 tivesse sido totalmente seguido, a prova deveria ter sido retomada em bandeira verde, mas sem remover os retardatários entre Hamilton e o holandês.

Para Rosberg, o que aconteceu não foi "de acordo" com a regulamentação: "Os dois mereciam o campeonato. Claro, foi doloroso para Lewis perdê-lo assim, com uma espécie de mudança de procedimento que não estava de acordo com as regras".

"Max, no entanto, é um campeão com mérito. Tivemos a temporada mais incrível, não vamos esquecer. Agora é só superar isso e seguir em frente; não há nada que possa ser mudado."

A FIA anunciou que investigará o final do campeonato e tentará tirar lições para o futuro. Para o campeão de 2016, as coisas devem ser ajustadas após as várias polêmicas que pontuaram a temporada de 2021.

"É importante para o esporte aprender com isso e com todas as lutas de roda a roda", disse Rosberg. "[Eles precisam] apertar o quadro para que você tenha essas decisões super rápidas e claras: 'Sim, tudo bem. Não, isso não é bom', e então seguimos em frente."

