Campeão de 2016 da Fórmula 1, Nico Rosberg deu seu veredito sobre as ordens de equipe da McLaren durante o GP da Itália, relacionando a situação com sua luta pelo título do campeonato com seu então companheiro de equipe da Mercedes, Lewis Hamilton, em 2016.

Durante as últimas voltas de Monza, a McLaren optou por chamar Oscar Piastri aos boxes uma volta antes de Lando Norris, com a certeza de que isso não permitiria que o piloto australiano fizesse um undercut em Norris, que estava liderando a dupla da McLaren no momento, em segundo e terceiro. Mas um pit stop lento de Norris fez com que Piastri estivesse à frente do britânico quando ele voltou à pista.

Como resultado, Piastri recebeu a ordem de devolver o lugar ao seu companheiro de equipe, com a condição de que eles estivessem livres para batalhar depois disso. Norris terminou a corrida em segundo, atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e Piastri cruzou a linha em terceiro.

"Muita gente não vai gostar, muita gente vai achar que faz sentido", explicou Rosberg, no podcast Sky Sports F1 Show. "Fiquei feliz por eles terem feito isso porque, com o chapéu que tenho, quero um campeonato de Fórmula 1 superempolgante até o fim".

"Então, fiquei feliz que, nesse caso, Lando teve a oportunidade de ganhar os pontos merecidos, já que ele pessoalmente fez um trabalho melhor do que Oscar no fim de semana de Monza. Então, achei bom que eles tivessem feito isso. Mas é impossível. Não há certo ou errado".

A decisão da equipe de Woking foi alvo de debate após a corrida. Embora o pit stop lento não tenha sido culpa de Norris, alguns argumentam que isso faz parte da corrida e que Piastri deveria ter sido autorizado a tirar proveito disso. Outros apoiaram a escolha da McLaren, pois Norris estava confortavelmente à frente de seu companheiro de equipe antes da parada lenta.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"O primeiro passo é: isso está claramente definido nas regras?" acrescentou Rosberg. "E posso dizer que não está definido nas regras do papaia, porque não é algo que se possa colocar em uma regra. É muito difícil, porque onde está o ponto de corte para isso? O undercut não foi o que jogou os dados aqui. O problema é apenas o tempo perdido no pit stop, não o undercut".

Rosberg passou por uma situação semelhante durante a temporada de 2016, enquanto lutava pelo campeonato contra seu companheiro de equipe na Mercedes, Hamilton. Ele contou que a equipe ordenou que ele deixasse Hamilton passar durante o GP de Mônaco de 2016 para perseguir Daniel Ricciardo pela vitória na corrida, o que ele fez. Etapas depois, Hamilton foi solicitado a ajudar seu companheiro de equipe durante o GP de Abu Dhabi de 2016, o que o britânico não fez.

"Tínhamos 'regras de prata' muito claras, não 'regras papaia', mas regras de prata", continuou ele. "Se corrermos o risco de perder a vitória da corrida para um concorrente, precisamos trabalhar juntos como uma equipe para garantir a vitória da corrida. No GP de Mônaco de 2016, estou competindo com Lewis pelo campeonato. Estou em segundo, ele em terceiro, e Ricciardo está desaparecendo à distância porque estou muito lento".

"Há uma ameaça de que nós, como equipe, estamos perdendo a vitória na corrida. Está claro. Então, a equipe veio pelo rádio e me disse: 'Você precisa deixar Lewis passar porque, caso contrário, podemos perder a vitória da corrida aqui'. Então, eu fui para o lado e o deixei passar, porque a situação estava claramente definida e, é claro, é difícil no momento, mas depois fica claro e fácil de entender, e você só precisa fazer isso".

"Lewis não fez isso em Abu Dhabi, que era a mesma situação, mas também é compreensível que você não tenha feito. Se você é um assassino, quer tentar maximizar as áreas cinzentas".

"Mas tudo depende da clareza com que está escrito nas regras, mas não se pode escrever algo assim nas regras porque os tempos de parada nos boxes sempre fazem parte da corrida e a equipe não pode garantir que todos sempre terão os mesmos tempos de parada nos boxes. É como, em que ponto isso é realmente injusto? É muito difícil".

"A McLaren escolheu o melhor caminho, que era refazer as posições como antes, porque eles erraram como equipe e não é justo se envolver dessa forma no campeonato de pilotos. Portanto, eles seguiram o caminho que era definitivamente melhor, mas ambos os caminhos eram ruins", concluiu Rosberg.

