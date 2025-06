O campeão de 2016 da F1, Nico Rosberg, criticou de forma contundente a penalidade de dez segundos aplicada a Max Verstappen por uma batida com George Russell ao devolver posição no GP da Espanha. Para o ídolo da Mercedes, a punição foi "muito branda" e deveria ter sido mais radical: bandeira preta e desclassificação da corrida deste domingo (1), mas ele reitera que achou um erro ordenar a devolução.

Nos momentos finais, o piloto da Red Bull se envolveu em uma colisão com o britânico que fãs suspeitam ter sido deliberada. Ao se defender de um ataque do rival na Curva 1 pouco após um safety car, o tetracampeão precisou usar a área de escape e, com isso, ganhou vantagem fora do traçado. Ordenado a devolver a posição, se irritou e 'fechou a porta' para Russell, resultando na pena que o fez terminar a prova em décimo.

O incidente começou da seguinte maneira: ao final da reta principal, George avançou por dentro e, embora estivesse à frente na tangência e dentro das linhas, perdeu o controle devido ao ar sujo produzido pela Ferrari de Charles Leclerc que já havia ganhado a posição de Verstappen. Como resultado, tocou na lateral do holandês enquanto ele compensava o oversteer.

O tetracampeão foi forçado a usar a área de escape e saiu na frente do britânico. Posteriormente, a Red Bull o instruiu a deixar Russell passar para evitar uma penalidade – algo com o qual ele ficou claramente insatisfeito. O piloto da Mercedes tentou a ultrapassagem na Curva 5, aparentemente acreditando que lhe permitiriam a ultrapassagem, até que Max o empurrou e eles bateram.

Em entrevista à Sky Sports F1, Rosberg não eximou Russell de culpa no primeiro incidente e acredita que a devolução de posição nem deveria ter ocorrido, mas cricitou veementemente a atitude de Verstappen. "A primeira foi culpa do George, porque ele entrou muito rápido, saiu de traseira e bateu no Max. Essa não é a maneira de fazer a ultrapassagem. E a Red Bull errou ao dizer para deixar o George passar. Isso irritou muito o Max, porque ele sabe que o George o empurrou para longe", disse o alemão.

Verstappen e Russell "se estranharam" na Curva 4 do circuito de Barcelona quando o holandês foi ordenado a devolver posição. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Aos olhos de Max, ele está certo. 'Por que você está me dizendo para fazer isso? Veja só, vou te mostrar o que ele fez', diminuiu a velocidade e bateu nele, o que é ainda pior. Isso é extremamente inaceitável e acho que, pelas regras, seria uma bandeira preta. Se você esperar seu oponente para bater nele, é bandeira preta", afirmou o campeão de 2016.

Para Rosberg, a punição de dez segundos foi suave - e reincidente, visto que já foi aplicada em situações parecidas. "É muito branda do meu ponto de vista. Lembre-se de Sebastian Vettel contra Lewis Hamilton em Baku 2017", relembrou. Naquela ocasião, o alemão, pela Ferrari, se irritou com o que achou ter sido um brake-test do britânico, à época na Mercedes, e bateu na lateral de seu carro.

Por conta de colisão, holandês tomou dez segundos de penalidade e fechou na décima colocação na Catalunha. Foto de: LAT Images

Mesmo discordando da decisão de Verstappen ter que devolver a posição, o ex-piloto reiterou: "Pareceu uma retaliação muito intencional. Esperar o oponente para bater nele, assim como você sentiu o outro cara batendo em você na Curva 1". Em suma, Rosberg resumiu o incidente como "vingança".

A atitude fez com que Verstappen terminasse o GP da Espanha apenas na décima colocação, prejudicando-o muito no Mundial de Pilotos. Com o resultado, ele "estacionou" no terceiro lugar na tabela, 39 pontos atrás de Lando Norris, o vice-líder, e a 49 de Oscar Piastri, que venceu a prova e lidera a dobradinha da McLaren.

Classificação final do GP da Espanha de F1:

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!