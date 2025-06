F1 - Rosberg diz ter oferecido mentoria a Norris: "Não respondeu"

Após o erro do britânico Lando Norris, da McLaren, que culminou em batida com o companheiro Oscar Piastri no GP do Canadá, no qual o inglês acabou abandonando e o australiano chegando em quarto, o campeão de 2016 da Fórmula 1, Nico Rosberg, revelou que ofereceu mentoria a Lando, mas foi ignorado.

“Enviei uma mensagem a Norris dizendo que poderia ajudá-lo com orientação e mentoria, mas ele não respondeu", afirmou o ex-piloto alemão durante transmissão da Sky Sports F1, da qual o germânico é comentarista.

Rosberg ainda definiu o erro do britânico como "muito estranho" e comentou: “Não é muito difícil de resolver porque Piastri, por exemplo, está completamente à parte, ele não fez nada. Lando e Andrea [Stella, chefe de equipe] só precisam conversar com ele e simplesmente entender".

"Não tem o que culpar, porque é um julgamento errado, tem de passar por isso e entender”, seguiu o germânico campeão pela Mercedes em 2016, batendo o então companheiro Lewis Hamilton -- após dois reveses contra o inglês nas temporadas 2014 e 2015 em duelo interno das Flechas de Prata.

“O problema é que pode se tornar um pouco traumático em algum momento, porque você também começa a entrar em uma espiral negativa. Fica com essa reputação de ‘estou cometendo erros, não sou bom o suficiente, estou cometendo erros’, e isso começa a afetar sua cabeça”, ponderou Nico.

“Já passei por isso e fica muito sombrio, especialmente quando se comete um erro como o de hoje, batendo no companheiro de equipe com todos assistindo. É difícil para Lando sair dessa”, completou o alemão. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 via site e Motorsport.tv Brasil no YouTube.

