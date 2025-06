F1: Rosberg elogia Antonelli após primeiro pódio no GP do Canadá

O GP do Canadá de 2025 foi marcado por uma corrida dominante do piloto da Mercedes, George Russell, mas foi o companheiro de equipe, Kimi Antonelli, que ouviu seu nome ser cantado pela multidão de Montreal. O italiano de 18 anos conquistou o primeiro o pódio da carreira na Fórmula 1 e o comentarista da Sky Sports e ex-F1, Nico Rosberg, elogiou muito as habilidades do novato.

Após a corrida, o campeão de F1 de 2016 destacou um momento da corrida que lhe chamou atenção: "Agora mesmo, com Kimi no calor da batalha, ele estava olhando para trás e pensando em qual McLaren seria melhor para ele dar o vácuo agora", explicou.

Rosberg está se referindo a um momento nos últimos estágios da corrida, em que Antonelli estava em terceiro lugar e gerenciando a ameaça dos dois pilotos da papaia. Em vez de se concentrar no carro da frente, ele analisou as posições dos carros que o perseguiam.

"Qual McLaren ele prefere ter atrás de si? Obviamente, Oscar Piastri naquele momento. É incrível ter essa capacidade, tentando descobrir qual McLaren é qual e qual devo 'ajudar'".

O apresentador da Sky Sports F1, Simon Lazenby, traçou paralelos com Russell, mas Rosberg foi rápido em destacar a pouca idade de Antonelli: "Ele tem 18 anos. Não, George é outra coisa. Esse cara tem 18 anos de idade".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Embora o novato da Mercedes tenha sido recebido com manchetes sobre o sucesso no pódio, Russell teve um desempenho de destaque na pole enquanto administrava uma ameaça persistente de Max Verstappen.

"É assim que George Russell é", continuou Rosberg. "Ele é muito meticuloso. Presta atenção a todos os detalhes, trabalha muito duro. Ele se prepara da melhor forma possível e nós sabemos disso, não é? Ele está fazendo tudo com perfeição e eu realmente respeito isso nele".

O pódio duplo das Flechas de Prata indica uma melhora no nível de desempenho da equipe depois de uma série de pequenas mudanças, incluindo uma atualização da suspensão traseira. No entanto, o chefe da equipe, Toto Wolff, ainda não aumentou as expectativas, já que o Circuito Gilles Villeneuve é uma pista em que eles já esperavam se destacar.

O sucesso de Antonelli é uma "conquista para a equipe", de acordo com Wolff. Sucesso que eles certamente comemorarão antes da Áustria.

