O ex-piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg falou sobre a tensa troca de palavras com Jos Verstappen durante o grid do GP da Bélgica.

Rosberg participou do grid walk em Spa-Francorchamps ao lado de Martin Brundle, ex-F1 e atual apresentador da Sky Sports. Ao se aproximar do pai de Max Verstappen no grid, o alemão falou: "No ano passado, você disse que [Christian] Horner precisa ir embora porque isso destruiria a equipe".

Verstappen rapidamente respondeu, afirmando: "Isso foi no ano passado. É diferente. Não tenho nada a dizer". O momento se tornou viral nas mídias sociais, levando Rosberg a responder durante o podcast Sky Sports F1 Show.

"Antes de tudo, é bom ver que as pessoas apreciaram nosso entretenimento, que é o que importa, não é?" explicou Rosberg. "O esporte como um todo. É sobre isso que ele é construído. Não que eu faça isso de propósito, apenas tento fazer as perguntas que podem ser interessantes".

A Red Bull anunciou em 9 de julho que Horner havia sido substituído como chefe de equipe e CEO da Red Bull Racing com efeito imediato. O então chefe da Racing Bulls, Laurent Mekies, assumiu o cargo, sendo o GP da Bélgica a primeira corrida com o time de Milton Keynes. Quando a notícia da saída abrupta de Horner foi divulgada, muitos especularam se os Verstappens estavam envolvidos na decisão, mas agora foi indicado que não estavam.

"Não acho que o 'clã de Verstappen' tenha se envolvido na saída", continuou Rosberg. "Para mim, parece que a Red Bull chegou à conclusão de que, sob o comando de Horner, muitos talentos estavam deixando a equipe, muitos dos principais nomes".

"Parecia que essa espiral negativa estava começando na Red Bull no último um ano e meio. E é por isso que chegou a hora de uma nova era para a Red Bull. O momento de assumir mais controle, reiniciar e reconstruir novamente", adicionou.

O tetracampeão confirmou após o anúncio que essa foi uma decisão da gerência e dos acionistas: "No final do dia, a direção e os acionistas decidiram que queriam uma mudança e, no final do dia, eles dirigem a equipe e eu sou o piloto. Então, seja qual for a decisão deles, eles têm direito de fazer o que quiserem, que foi basicamente o que aconteceu", explicou à mídia.

"E, ao mesmo tempo, agora, olhando para trás, para esses 20 anos de Red Bull, acho que tivemos muitos anos ótimos e excelentes resultados. Naturalmente, também há anos em que as coisas não estão indo tão bem, e acho que o último ano e meio não foi como gostaríamos. A gerência decidiu que queria conduzir o navio em uma direção diferente, provavelmente e todos os outros têm de concordar com isso e olhar para frente", concluiu.

