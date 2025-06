Depois de Lewis Hamilton terminar em sexto lugar no GP do Canadá, logo atrás do companheiro de equipe da Ferrari, Charles Leclerc, o campeão de 2016 da Fórmula 1, Nico Rosberg, disse que o britânico está "cada dia mais impaciente" após outro fim de semana difícil com a Scuderia.

A corrida de Hamilton foi prejudicada por danos graves em seu carro quando ele atropelou uma marmota. Isso causou uma perda de cerca de 20 pontos de downforce em seu carro e mais 0,5s por volta.

Antes do incidente, o heptacampeão estava fazendo uma corrida forte, logo atrás de Oscar Piastri. O companheiro de equipe Leclerc, por outro lado, largou em oitavo no grid e teve uma corrida mais tranquila, mas seu desempenho foi prejudicado após a segunda parada.

Em entrevista à Sky Sports F1 após a corrida, Rosberg falou sobre a pressão sobre a Ferrari e as dificuldades dentro da equipe: "Há uma pressão inacreditável na Ferrari".

"De acordo com a mídia italiana, o lugar do chefe de equipe Fred Vasseur está em risco e Lewis está cada vez mais impaciente. Ele tem tido muito azar nas últimas corridas, está sempre tendo problemas".

A Ferrari está depositando suas esperanças nas atualizações que levará para Silverstone. Espera-se que as atualizações se concentrem especificamente na área da suspensão traseira do SF-25. Com essa mudança, a Scuderiaquer colocar o carro na altura ideal de pilotagem.

O ex-companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes continua: "Espero que tudo dependa da atualização em Silverstone e que funcione. A Ferrari não tem chance de vencer o campeonato este ano. A oportunidade deles é no próximo ano".

"Portanto, se a atualização de Silverstone for [bem] implementada, eles terão que se concentrar completamente em 2026. Porque é aí que está a verdadeira oportunidade. Eles precisam encontrar o equilíbrio certo", concluiu.

