Depois de ver Lando Norris perder neste sábado (31) mais um duelo em classificações para Oscar Piastri, desta vez no GP da Espanha de Fórmula 1, Nico Rosberg foi contundente ao dizer que o britânico "precisa de um psicólogo", se ainda não tem. Para o campeão de 2016 da Fórmula 1, a batalha interna da McLaren vem sendo resolvida na preparação mental e nas "voltas perfeitas" do australiano.

Contando as corridas sprint de China e Miami, Piastri qualificou-se sete vezes à frente de Norris, que superou o companheiro de equipe em apenas quatro oportunidades. Em corridas, os dois ainda estão empatados em cinco a cinco, mas a discussão vai além das estatísticas, de acordo com o alemão.

"A volta do Oscar foi linda, perfeita. Sob a mais alta pressão, ele sempre entrega o máximo do seu potencial", disse Rosberg à transmissão da Sky Sports F1 após a classificação para o GP da Espanha. "E na volta do Lando, da Curva 1 em diante, ele forçou, saiu da linha. Vemos repetidamente, que quando a pressão é máxima, esses pequenos erros (dele) aparecem", continuou o campeão.

Um psicólogo poderia resolver os problemas de Norris, segundo o alemão, acrescentando que a preparação antes de uma corrida não deve ser apenas física. "Todos nós trabalhamos horas e horas treinando nossos corpos. Não sei se Lando tem um preparador mental. Ele trabalha com um psicólogo ou não? Ele definitivamente deveria, porque há muito valor nisso", disse, contando sobre sua experiência pessoal.

Top 3 do grid de largada no GP da Espanha de Fórmula 1 será formado, novamente, por Piastri, Norris e Verstappen. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Eu trabalhei com um para me ajudar a entender a melhor abordagem possível. Fiz duas horas a cada dois dias antes da temporada. E foi mais difícil do que o treinamento físico. Foi incrivelmente difícil e extremamente valioso", relembrou Rosberg, que, ao ser campeão em 2016, aposentou-se em seguida pela enorme intensidade que foi aquele ano.

Apesar dos pequenos erros que potencialmente lhe custaram a pole position, Norris ficou satisfeito com o segundo lugar no grid de largada do GP da Espanha. O piloto de 25 anos evitou tirar os méritos de Piastri, mas reconheceu que não fez a volta perfeita, ou ao menos a que se esperava dele e de seu favoritismo com a McLaren.

Rosberg superou Hamilton na temporada de 2016, mas passou por fortes estresses mentais que levaram à sua aposentadoria. Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images

"Oscar pilotou muito bem", elogiou o britânico. "O ritmo definitivamente está aí, mas houveram alguns pequenos erros. "Foi um bom resultado para a equipe, uma bela dobradinha e um começo interessante para amanhã. É uma longa reta até a Curva 1 e temos muitos pilotos rápidos atrás de nós, então, não vamos descartá-los. Um bom resultado hoje, estou feliz", concluiu.

Piastri e Norris fazem a primeira fila do GP da Espanha de Fórmula 1, seguidos de Max Verstappen, da Red Bull e rival direto no Mundial de Pilotos, em terceiro e George Russell, da Mercedes, fechando a segunda fila, em quarto. O brasileiro Gabriel Bortoleto larga da 12ª colocação com a Sauber, sua melhor posição de largada no ano até o momento.

Confira o grid de largada para o GP da Espanha de F1 e a posição de Bortoleto:

