F1 - Rosberg provoca Hamilton por apoio a Bottas: "É conveniente"

Após o anúncio da ida de Valtteri Bottas à Alfa Romeo, Lewis Hamilton postou em seu Instagram uma mensagem de boa sorte e repleta de elogios ao companheiro de Mercedes, dizendo que ele foi o "melhor parceiro de equipe que poderia ter". Nico Rosberg aproveitou a declaração para "cutucar" o heptacampeão e disse que e esse "amor" só existe pelo finlandês nunca o ter pressionado.

O alemão é, até agora, o único a derrotar o britânico na era híbrida da Fórmula 1, com o título de 2016. Ambos protagonizaram na equipe alemã uma das maiores rivalidades dos últimos tempos, com constantes alfinetadas, acidentes em pista e guerra nos bastidores. Tal disputa foi tão grande que eles encerraram uma amizade de longa data.

Em um evento com os fãs na Itália, Rosberg comentou a boa relação entre Hamilton e Bottas: "Era super conveniente. Ele nunca derrotou Lewis, era tudo calmo. É por isso que ele diz que é o melhor companheiro de todos os tempos."

"Eu queria escrever lá no Instagram: 'e eu?', mas claro, o Valtteri é o grande amor", acrescentou.

Com a saída de Bottas, George Russell dividirá os boxes da Mercedes com Lewis a partir de 2022. O jovem piloto da Williams é visto como futura pedra no sapato do heptacampeão e alguns pensam que a forte rivalidade interna pode voltar. Resta esperar para ver.

A INSATISFAÇÃO de Hamilton com Russell na Mercedes, a DESOBEDIÊNCIA de Bottas e o OBSTÁCULO de Albon

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: