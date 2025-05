F1 - Rosberg questiona: Desempenho de Hamilton está em declínio?

Campeão da Fórmula 1 em 2016, Nico Rosberg, questionou se seu ex-companheiro de equipe, Lewis Hamilton, pode estar sofrendo um declínio no desempenho com a idade. Isso ocorre depois que o heptacampeão completou 40 anos no início deste ano.

Falando na transmissão da Sky Sports F1 na quinta-feira do GP da Espanha, Rosberg analisou a temporada de 2025 de Hamilton até agora, afirmando que é uma continuação de sua forma durante seu último ano com a Mercedes. Rosberg explicou:

"É um pouco a continuação de sua forma do ano passado, quando já havia uma pequena queda. George tinha a vantagem e estava vencendo-o na Mercedes. Agora, isso continuou um pouco. Ele está faltando um pouco aqui e ali, especialmente no ritmo final da classificação".

"Sabemos que Charles é um classificador incrível, então Lewis precisa se esforçar um pouco mais. Mesmo que ele seja o melhor de todos os tempos, em algum momento você vai ficar um pouco mais lento - isso está relacionado à idade. E quando você tem 40 anos, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Portanto, a questão é se chegou a idade em que você começa a ficar um pouco mais lento".

"Até mesmo um décimo faz uma grande diferença nesse esporte, especialmente quando você enfrenta alguns dos melhores da nova geração, como Charles Leclerc, que é considerado um dos melhores classificadores do mundo".

Como o segundo piloto mais velho do grid, depois de Fernando Alonso, de 43 anos, Hamilton vem lutando contra essa ideia há algum tempo. Durante uma entrevista à revista Time no início deste ano, ele respondeu às preocupações sobre a idade que o impedia de ter sucesso no esporte. Ele explicou:

"O homem velho é um estado de espírito", disse Hamilton. "É claro que seu corpo envelhece. Mas eu nunca serei um homem velho".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nunca me comparem com ninguém. Sou o primeiro e único piloto negro que já esteve neste esporte. Minha construção é diferente. Passei por muita coisa. Tive minha própria jornada. Você não pode me comparar com outro piloto de Fórmula 1 de 40 anos, do passado ou do presente, na história. Porque eles não são nada parecidos comigo. Tenho fome, sou motivado, não tenho esposa e filhos. Estou concentrado em uma coisa, que é vencer. Essa é a minha prioridade número um".

Hamilton foi para a Ferrari em 2025, depois de 12 anos na Mercedes. Durante seu tempo com a equipe de Brackley, ele garantiu seis de seus sete títulos do campeonato de pilotos e muitos esperavam que ele aposentasse nas 'flechas de prata'. No entanto, o piloto britânico estava ansioso para realizar o sonho de sua vida de pilotar para a icônica Scuderia enquanto luta por um recorde de oitavo campeonato.

A transição para a nova equipe levou algum tempo. No entanto, vale a pena observar que Leclerc também achou o SF-25 mais desafiador do que o carro de 2024. Depois de competir mais diretamente com a McLaren no campeonato de construtores no ano passado, o monegasco explicou que teve de alterar seu estilo de pilotagem este ano para administrar o comportamento do SF-25. Ele explicou à mídia em Miami:

"É sempre muito difícil comparar as sensações dos pilotos, porque se você não se sente à vontade, sempre há algo com que você tem mais dificuldade do que o outro piloto, e é por isso que você não consegue ir tão rápido".

"Do meu lado, este ano seguimos direções bastante extremas em termos de configuração, para extrair um pouco mais do carro, então sinto que estou mudando bastante meu estilo de pilotagem para me adequar às novas exigências desse carro".

"No entanto, pode haver coisas que, como faz sete anos que estou com a Ferrari, provavelmente há coisas que são muito naturais para mim agora, depois de tantos anos com a equipe, que eu não percebo o suficiente, embora eu sinta que estou pilotando de forma bem diferente este ano, só porque este carro exige uma configuração diferente e uma maneira diferente de pilotar".

