Nico Rosberg, campeão da Fórmula 1 em 2016, revelou as táticas 'desagradáveis' de negociação do chefe da Mercedes, Toto Wolff, enquanto a extensão do contrato de George Russell ainda está em espera. O contrato atual do piloto britânico expira no final da temporada e ainda não se chegou a um acordo sobre sua continuação.

"Toto é simplesmente um péssimo negociador! A tática dele é desaparecer", disse Rosberg à Sky Sports F1 após o GP da Bélgica. "George agora está tentando entrar em contato com ele para levar as coisas adiante, mas Toto está simplesmente desconversando".

"Lembro que ele fez a mesma coisa comigo no passado - ele fica indisponível, não responde e é uma sensação terrível, porque você se sente impotente".

Para piorar a situação, Russell conseguiu apenas o quinto lugar no GP da Bélgica, enquanto o desempenho da Mercedes está significativamente abaixo do ano passado, quando Lewis Hamilton venceu em Spa. O jovem talento da equipe, Kimi Antonelli, também teve um fim de semana difícil, abandonando nas primeiras etapas das duas sessões de classificação.

Vozes do paddock indicam que a posição de Russell na Mercedes é estável, a menos que Wolff consiga convencer Max Verstappen a deixar a Red Bull. Espera-se que o piloto holandês permaneça na escuderia taurina no próximo ano, embora seu futuro a longo prazo ainda esteja em dúvida.

As mudanças nos carros de 2026 tornam a extensão do contrato de Russell particularmente importante, já que muitos no paddock acreditam que a Mercedes terá a unidade de potência mais potente no novo regulamento. Se o desenvolvimento de Antonelli não for acelerado significativamente, Russell poderá assumir um papel de liderança em um carro potencialmente candidato ao título.

"Foi estranho ouvir George dizer com veemência que ele definitivamente não terá um contrato assinado até o GP da Hungria", acrescentou Rosberg. "É particularmente interessante porque já estamos em agosto e faltam apenas alguns meses para o fim da temporada. Algo tem que acontecer em segundo plano".

