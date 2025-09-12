Nico Rosberg, que pilotou para a equipe de Fórmula 1 da Mercedes de 2010 a 2016, argumentou que George Russell está fazendo Toto Wolff, chefe das 'Flechas de Prata', provar do próprio jogo em meio às negociações de contrato apra 2026.

Tanto Russell quanto seu companheiro de equipe novato, Andrea Kimi Antonelli, ainda estão sem contrato assinado com a equipe de Brackley para 2026. Embora Wolff tenha confirmado que os dois pilotos são o foco do futuro da equipe, apesar dos rumores anteriores que ligavam Max Verstappen com a Mercedes, nenhuma extensão foi anunciada até o momento.

Rosberg afirmou durante uma aparição no Sky Sports F1 Show que Wolff é "horrível para negociar", mas que Russell agora está dando ao chefe da equipe um gostinho do seu próprio remédio.

"É horrível negociar com Toto e ele simplesmente desaparece do planeta Terra quando você está tentando obter melhores condições. Ele simplesmente desaparece e não deixa você falar com ele. É horrível. Eu sofri muito", explicou Rosberg.

"Mas agora, é o George que está fazendo o mesmo com o Toto. É como se ele estivesse combatendo Toto com seu próprio remédio. Aparentemente, George não está satisfeito com alguns termos do contrato. George é um júnior da Mercedes, então certamente não terá um salário no nível de Lando Norris, nem de longe, e George acha que Lando é igual a ele.

"George, de qualquer forma, pode correr no nível de Lando e pode vencer corridas e campeonatos se tiver o carro. Portanto, é claro que ele sentirá um pouco que isso não é justo, que está tão longe do salário de Lando".

Rosberg também observou que os compromissos dos patrocinadores com os pilotos aumentaram.

"E também há coisas como os dias do patrocinador", continuou ele. "Hoje em dia, essas equipes têm tantos patrocinadores, pagando tanto dinheiro, e a única maneira de uma equipe retribuir a um patrocinador é, obviamente, o espaço para o logotipo, que é limitado. E eles querem o tempo do piloto. Eles querem que seus clientes conheçam George Russell e, por isso, estão usando muito os pilotos".

"Não posso dizer que é doloroso para nós, porque todo mundo que está assistindo vai dizer: 'calem a boca, vocês ganham tanto dinheiro, tudo o que precisam fazer é ir a um evento de um patrocinador, fazer alguns cumprimentos, tirar algumas fotos, e eu estou dizendo que é doloroso', mas é realmente doloroso!

"Então, George também estará lá, tentando reduzir... O número pode chegar a 60 dias ou algo assim, 60 em 365 dias. São muitos dias. E alguns desses 60 dias são divididos em meios dias. Então, na verdade, podem ser 80 dias. Isso é muito, como quando tudo o que queremos fazer é ir para Nordschleife e correr em carros GT3", concluiu, brincando com as sessões de GT3 de Max Verstappen na pista alemã.

