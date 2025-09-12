Todas as categorias

Edição

Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Rosberg: Russell acha injusto não receber o mesmo salário que Norris

Campeão de 2016 pelas 'Flechas de Prata' argumentou que o britânico está fazendo Toto Wolff provar do próprio remédio

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nico Rosberg, que pilotou para a equipe de Fórmula 1 da Mercedes de 2010 a 2016, argumentou que George Russell está fazendo Toto Wolff, chefe das 'Flechas de Prata', provar do próprio jogo em meio às negociações de contrato apra 2026. 

Leia também:

Tanto Russell quanto seu companheiro de equipe novato, Andrea Kimi Antonelli, ainda estão sem contrato assinado com a equipe de Brackley para 2026. Embora Wolff tenha confirmado que os dois pilotos são o foco do futuro da equipe, apesar dos rumores anteriores que ligavam Max Verstappen com a Mercedes, nenhuma extensão foi anunciada até o momento.

Rosberg afirmou durante uma aparição no Sky Sports F1 Show que Wolff é "horrível para negociar", mas que Russell agora está dando ao chefe da equipe um gostinho do seu próprio remédio.

"É horrível negociar com Toto e ele simplesmente desaparece do planeta Terra quando você está tentando obter melhores condições. Ele simplesmente desaparece e não deixa você falar com ele. É horrível. Eu sofri muito", explicou Rosberg.

"Mas agora, é o George que está fazendo o mesmo com o Toto. É como se ele estivesse combatendo Toto com seu próprio remédio. Aparentemente, George não está satisfeito com alguns termos do contrato. George é um júnior da Mercedes, então certamente não terá um salário no nível de Lando Norris, nem de longe, e George acha que Lando é igual a ele.

"George, de qualquer forma, pode correr no nível de Lando e pode vencer corridas e campeonatos se tiver o carro. Portanto, é claro que ele sentirá um pouco que isso não é justo, que está tão longe do salário de Lando".

Rosberg também observou que os compromissos dos patrocinadores com os pilotos aumentaram.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Getty Images

"E também há coisas como os dias do patrocinador", continuou ele. "Hoje em dia, essas equipes têm tantos patrocinadores, pagando tanto dinheiro, e a única maneira de uma equipe retribuir a um patrocinador é, obviamente, o espaço para o logotipo, que é limitado. E eles querem o tempo do piloto. Eles querem que seus clientes conheçam George Russell e, por isso, estão usando muito os pilotos".

"Não posso dizer que é doloroso para nós, porque todo mundo que está assistindo vai dizer: 'calem a boca, vocês ganham tanto dinheiro, tudo o que precisam fazer é ir a um evento de um patrocinador, fazer alguns cumprimentos, tirar algumas fotos, e eu estou dizendo que é doloroso', mas é realmente doloroso!

"Então, George também estará lá, tentando reduzir... O número pode chegar a 60 dias ou algo assim, 60 em 365 dias. São muitos dias. E alguns desses 60 dias são divididos em meios dias. Então, na verdade, podem ser 80 dias. Isso é muito, como quando tudo o que queremos fazer é ir para Nordschleife e correr em carros GT3", concluiu, brincando com as sessões de GT3 de Max Verstappen na pista alemã.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Lydia Mee Fórmula 1 Nico Rosberg George Russell Mercedes
Artigo anterior F1 - Wolff: Continuarei como chefe da Mercedes até voltarmos a ganhar

