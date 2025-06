Lewis Hamilton, que começou a temporada de 2025 com grandes expectativas depois de se juntar à Ferrari, não conseguiu obter o que esperava da trinca Ímola, Mônaco e Barcelona. Nico Rosberg, campeão da Fórmula 1 em 2016 e comentarista da Sky Sports, analisou o desempenho de Lewis Hamilton no GP da Espanha.





O piloto britânico disse aos repórteres após as corridas finais que "não havia conseguido nada" nos três finais de semana. Isso contradiz a avaliação mais otimista do chefe da equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, que disse que eles haviam feito progressos significativos nas últimas quatro ou cinco corridas.



O ex-companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes disse à Sky Sports: "É triste vê-lo assim. O domingo foi um dia realmente horrível, porque ele estava bastante lento na pista e isso não é comum para ele".



"De vez em quando, nós o vemos com dificuldades na classificação, mas geralmente ele é ótimo na corrida. Mas essa corrida foi realmente chocantemente ruim".

Rosberg também apontou a falta de uma explicação clara de Hamilton para seu próprio desempenho: "Ele também não parece saber o motivo. É uma situação muito difícil para um piloto. Além disso, seu companheiro de equipe Charles Leclerc estava no pódio e ele estava atrás. Olhando para toda a temporada, a situação de Hamilton é bastante sombria no momento'.

Nico Rosberg Foto: Mark Sutton

