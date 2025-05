Christian Horner enfrenta rumores de que será tirado de seu cargo de chefe da Red Bull. A cada informação nova, esse burburinho vai tomando mais força nos bastidores da Fórmula 1. Agora, segundo informações do FormulaPassion, o nome de Franz Tost, que deixou seu cargo na AlphaTauri há dois anos, está sendo cogitado para assumir o lugar do britânico.

Tudo começou com a revista italiana Autosprint, que trouxe a informação de que Horner estaria perdendo o apoio da parte tailandesa da Red Bull. A equipe de Milton Keynes é controlada por Chaleo Yoovishya, que apoio a permanência de Christian durante a crise enfrentada pelo dirigente no início de 2024.

Com os rumores, o nome de Oliver Oakes, ex-chefe da Alpine que deixou o cargo na última semana, voltou a ser ventilado como possível substituto de Horner. Helmut Marko, atual conselheiro do time, também foi levantado como possível novo chefe.

No entanto, logo na sequência, o GPblog trouxe a informação de que esses rumores não passavam de 'barulho'. Acontece que, apesar do ritmo ruim do RB21, reclamações de Max Verstappen e futuro incerto da equipe, a Tailândia ainda não está pronta para abrir mão do britânico à frente da equipe de Milton Keynes.

Segundo as informações do PlanetF1, a posição de Horner não está sendo questionada e o britânico continuará cumprindo seu contrato, que continua em vigor até 2030.

Retorno de Tost?

Franz Tost deixou seu antigo cargo de chefe da AlphaTauri por conta de desacordos com Horner. O austríaco foi tirado de sua função após 18 anos de relacionamento com a equipe, mas, ao que tudo indica, surge como novo nome para 'tomar' a Red Bull.

O FormulaPassion conversou com fontes que afirmam que "há muita conversa" sobre Tost se tornar um forte candidato a assumir a equipe de Milton Keynes. Com as informações vindo diretamente da Áustria, casa da Red Bull e do próprio Franz, há um peso maior nesses rumores.

