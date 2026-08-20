F1: Russell abre o jogo sobre ‘ameaça’ de Verstappen na Mercedes

George Russell afirmou que nunca se sentiu ameaçado pela possibilidade de Max Verstappen trocar a Red Bull pela Mercedes. Após a renovação do holandês colocar fim às especulações, o britânico garantiu que sempre teve respaldo de Toto Wolff e da equipe durante as discussões sobre o futuro do tetracampeão na Fórmula 1.

A possibilidade de Verstappen defender a Mercedes foi um dos assuntos recorrentes do mercado de pilotos nos últimos anos. Embora as conversas envolvendo o holandês tenham ganhado repercussão pública, Russell afirmou que internamente a situação era muito mais clara do que parecia.

"Dentro da Mercedes, sempre esteve muito claro qual era a realidade ao longo desses últimos dois anos. Talvez essas conversas tenham sido um pouco mais públicas do que as conversas que a equipe dele estava tendo com McLaren, Ferrari ou qualquer outra equipe", afirmou Russell.

Segundo o britânico, negociações e sondagens fazem parte da rotina da F1 e não necessariamente indicam que uma mudança de pilotos esteja próxima.

"Essa é simplesmente a natureza do esporte. Pilotos conversam com diferentes equipes, equipes conversam com diferentes pilotos. Todo mundo precisa avaliar as cartas que tem na mão."

Russell também explicou que boa parte da repercussão sobre uma possível chegada de Verstappen à Mercedes surgia quando estava com a imprensa.

"Isso só se torna realmente um assunto para nós quando estamos sentados diante de vocês, da imprensa, e vocês querem fazer essas perguntas e entender o que está acontecendo."

Apesar das especulações, Russell assegurou que nunca interpretou a aproximação entre Mercedes e Verstappen como uma ameaça direta à sua posição.

"Nunca senti que meu lugar estivesse ameaçado. Sempre me senti 100% seguro com Toto e com a equipe, e obviamente isso continua agora."

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