F1: Russell acredita que regras de 2026 já estão conquistando o público

George Russell defendeu o novo regulamento afirmando que até os fãs “incondicionais” da Fórmula 1 estão gostando mais das regras de 2026 do que imaginavam.

Em 2026, a categoria passa por sua maior mudança de regras da história da F1, com alterações tanto no chassi quanto na unidade de potência, sendo que agora, o motor depende mais da energia elétrica, de modo que o gerenciamento da bateria é fundamental.

Isso implica reduzir a marcha em retas ou soltar o acelerador e entrar em curva 'plainando' e tudo isso está contribuindo para um estilo de corrida mais 'ioiô', que foi observado nas duas primeiras etapas de 2026.

Em Melbourne, houve um início de disputa acirrada entre Charles Leclerc e o eventual vencedor Russell, que teve uma batalha semelhante na corrida sprint na China com Lewis Hamilton neste sábado. O piloto da Mercedes tem gostado desse novo estilo, que vai contra a opinião mais comum no paddock, com Max Verstappen e Lando Norris sendo os dois maiores críticos do regulamento.

Então, quando questionado se as disputas 'ioiô' continuarão ao longo do ano, Russell respondeu: “Para ser sincero, não temos certeza, nesta fase. Ainda há muito a aprender e acho que tanto em Melbourne quanto na corrida sprint, eu provavelmente poderia ter feito as coisas de maneira um pouco diferente para manter a liderança mais cedo".

“Mas, claramente, com o modo de ultrapassagem, o piloto atrás pode usar o botão de impulso até, eu acho, 330 km/h, enquanto o da frente só pode usá-lo até 290 km/h. Parece funcionar muito bem."

“Não é o DRS, mas funciona de maneira semelhante em relação à diferença de velocidade. Então, acho que tem sido bastante interessante, bastante divertido, e acho que até mesmo alguns fãs mais radicais talvez estejam gostando disso mais do que gostavam uma semana atrás, mas ainda precisamos dar uma chance a ele.”

George Russell, Mercedes Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Uma das previsões sobre os novos carros era que eles seriam totalmente diferentes de tudo que os pilotos já haviam usado antes, como Esteban Ocon afirmou nas férias: “podemos esquecer tudo o que aprendemos desde os karts”.

Mas, após algumas corridas, Russell na verdade pensa o contrário do piloto da Haas, devido ao fato de ainda não ter havido um vencedor dominante em nenhuma corrida até agora.

“Na semana passada, parecia que Lewis estava se controlando um pouco e deixando Charles e eu disputarmos”, disse o britânico, já que a dupla da Ferrari terminou em terceiro e quarto na Austrália.

“Lewis e eu estávamos disputando e Charles estava pronto para atacar, então há muita coisa acontecendo, mas isso torna tudo bem divertido e definitivamente parece mais com as corridas de kart do passado — os três ou quatro primeiros pilotos estão todos na disputa. Não me lembro de a Fórmula 1 ter sido assim antes, com três ou quatro carros lutando pela mesma posição na pista.”

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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