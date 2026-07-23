F1: Russell admite alívio após ser 'absolvido' pela Mercedes; entenda

George Russell, aliviado, acredita que ele e a Mercedes descobriram a causa principal de suas dificuldades recentes na Fórmula 1 e que ele não precisa mais se concentrar em mudar seu estilo de pilotagem para tirar o máximo proveito do carro.

O britânico passou por um fim de semana desastroso na Bélgica na última corrida, na qual ficou meio segundo atrás de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, na classificação — e acabou na brita após um contato com Lewis Hamilton na curva 5.

Antes de abandonar a corrida, Russell ficou sem bateria na reta Kemmel e foi pego de surpresa na Les Combes. Embora não tenha sido transmitido, trechos de comunicação por rádio revelaram a frustração de Russell com o nível de carga do carro.

Nas etapas anteriores, Russell havia tentado ajustar seu estilo de pilotagem na tentativa de começar a se equiparar a Antonelli de forma mais consistente, mas agora ele afirmou que os dados de Spa-Francorchamps mostraram que esse não era o problema.

“Na verdade, havia números na tela que não estavam totalmente calibrados corretamente”, explicou Russell. “Portanto, não é como se o hardware estivesse com defeito ou houvesse um problema com ele. Mas também houve dois problemas em Spa".

“Acho que a distribuição de energia não estava sendo otimizada ao longo da volta. Vimos isso também com Piastri, que teve um problema semelhante. Então, esse foi um dos meus problemas".

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: John Thys / AFP via Getty Images

“Mas, além [disso], tivemos algo à parte. Tudo estava relacionado ao fato de a mesma calibração não estar totalmente correta. Não vou citar simplesmente números na tela, mas agora sabemos quais números possivelmente estavam incorretos. Podemos corrigir isso, recalibrar tudo e fazer com que a unidade de potência atinja seu potencial máximo".

Russell admitiu que descobrir o problema de calibração foi um alívio, já que ele acabou tendo que pensar em suas ações ao volante; a Mercedes havia chegado à conclusão sobre a abordagem de pilotagem com base nos dados das etapas anteriores.

Para a Hungria, Russell acredita que agora poderá pilotar de forma mais natural e “se concentrar nas coisas simples” — e considera que as tentativas anteriores de ajustar sua pilotagem acabaram sendo em vão.

"Sim, tirou um peso enorme das minhas costas," continuou. "Mas também enquanto estou pilotando, para ser sincero, porque em algumas voltas em Silverstone e depois durante a maior parte da sexta-feira e do sábado em Spa, eu estava pensando em como precisava pilotar para fazer a unidade de potência render rápido na reta, em como aciono o acelerador, no uso das marchas, no quão cedo eu estou em relação ao acelerador".

George Russell, Mercedes Foto: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Os dados indicavam que essa provavelmente era a razão, mas acabou que não era. Então, todo aquele esforço ao longo de três sessões tentando reotimizar minha pilotagem com base em uma nova técnica foi meio que em vão".

“Então, agora estou ansioso para chegar a um fim de semana em que eu possa simplesmente tentar me concentrar em pilotar rápido, focar nas coisas simples".

"Sei que é assim que tenho meu melhor desempenho, mas não estamos em um esporte simplista, então dizer ‘vamos nos concentrar exclusivamente nas coisas simples’ às vezes é mais fácil falar do que fazer".

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