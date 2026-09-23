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F1 - Russell admite: Estou sofrendo dos mesmos problemas de Piastri

Atrás de Antonelli no campeonato, Britânico detalha desafios com chassi, pneus e motores de 2026 e traça paralelo com rival da McLaren

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:

Antes do GP do Azerbaijão, George Russell admitiu que tem enfrentado grandes dificuldades para se adaptar ao atual regulamento técnico da Fórmula 1, traçando um paralelo direto com os problemas relatados por Oscar Piastri.

O editor recomenda:

Inicialmente cotado como o grande favorito ao título, Russell viu o companheiro de equipe, Kimi Antonelli assumir a liderança do campeonato e disparar na ponta. Para o britânico, a adaptação com o carro de 2026 do Campeonato Mundial continua complicada, especialmente por ser tão diferente dos anos anteriores.

No entanto, George afirmou que ficou mais satisfeito com o resultado e o ritmo das últimas provas, especialmente no GP da Espanha.

"Estou definitivamente muito mais feliz nas últimas corridas. Acho que, mesmo em Madri, mostramos sinais realmente excelentes de um ritmo forte no domingo. Só que, infelizmente, ninguém conseguiu ultrapassar, o que foi uma pena".

"Acho que, com esse ritmo, eu teria conseguido chegar ao pódio em qualquer outro circuito, exceto em Mônaco".

Apesar disso, Russell admitiu as dificuldades com os novos pneus, com o monoposto de 2026 e também com as atuais unidades de potência, destacando que soluções que funcionavam nas temporadas anteriores não funcionam tão efetivamente.

"Mas o traçado de Madri tornou isso um pouco mais desafiador, então estou mais satisfeito, pois acho que Oscar e eu temos enfrentado dificuldades semelhantes este ano, em que o carro é muito diferente, os pneus são diferentes, sem contar a unidade de potência".

"O que provavelmente funcionou tão bem para nós dois e talvez para mais alguns pilotos no grid este ano não está funcionando tão bem, mas sinto que tenho feito um progresso muito bom e estou confiante de que posso lutar por vitórias novamente”.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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