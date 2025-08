George Russell estava ameaçado de ser demitido caso a Mercedes conseguisse contratar Max Verstappen para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Porém, o britânico defende que não precisa de nenhuma segurança a longo prazo enquanto tenta renovar seu contrato com a equipe, que expira no fim do ano.

Com Verstappen se comprometendo publicamente com a Red Bull para 2026 e colocando fim aos rumores e especulações, agora resta à Mercedes a definir quando e se assinará uma renovação com a dupla atual de pilotos. Tudo deve acontecer durante a pausa do meio do ano.

Para o novato Antonelli, ser recompensado com um novo contrato em meio a um período difícil pode ser um estímulo bem-vindo, uma demonstração formal de que a Mercedes está apoiando seu talento de 19 anos enquanto ele aprende o ofício antes da importante mudança de regras de 2026.

Embora a carreira de Russell também seja administrada pela Mercedes, assim como Antonelli, sua situação é bem diferente da de seu companheiro de equipe. Tendo conduzido o que ele considera ser sua melhor e mais consistente temporada até o momento no sétimo ano e se aproximando do auge de seus poderes aos 27 anos, seria de se imaginar que o britânico teria um contrato de longo prazo com a equipe.

Um acordo que reflita seu valor para o time de Brackley e que consolide seu lugar como o principal piloto da equipe até o novo ciclo de regulamentações que a Mercedes espera que possa trazê-la de volta às vitórias - seu último título veio em 2021.

Mas, assim como Verstappen ainda está mantendo suas opções em aberto para 2027 e além, com cláusulas de saída entrando em jogo novamente no próximo verão, Russell também não parece estar muito preocupado com a estabilidade a longo prazo e, em vez disso, prefere a flexibilidade.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"A prioridade para mim é ter um carro vencedor do campeonato mundial, e quero que seja com a Mercedes. Essa é a prioridade número um", disse Russell ao Motorpsort.com antes do GP da Hungria deste fim de semana.

"Acho que os pilotos que estão buscando contratos de longo prazo sentem que precisam dessa segurança. Nunca tive um contrato de longo prazo e não preciso de um contrato de longo prazo, porque o que importa sempre é o desempenho. E se eu não estiver tendo um bom desempenho, a equipe não deve estar vinculada a mim. É simples assim".

É claro que isso também significa ter a flexibilidade de fazer a mesma coisa, caso a Mercedes não esteja cumprindo o prometido.

"Isso deve funcionar para os dois lados", ele concordou. "Mas não estou realmente buscando nada no momento, e não estou em posição de buscar".

Mais tarde, em sua sessão aberta à mídia, Russell admitiu que os interesses dele e da Mercedes têm sido "um pouco conflitantes" pela primeira vez quando a equipe cogitou a ideia de tentar soltar Verstappen.

Perguntado se a saga da silly season mostrou que seria uma boa ideia para ele tomar seu futuro em suas próprias mãos, ele disse: "Desde o início da minha carreira até o ano passado, a equipe me apoiou muito e me deu oportunidades incríveis. Nossas metas foram alinhadas e o que foi do interesse da equipe também foi do meu interesse".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"É claro que esses últimos seis meses foram uma situação única, em que não tenho muito poder nesse tipo de acordo e talvez os interesses não estivessem alinhados há algum tempo, o que, é claro, me colocou em risco nesses últimos seis meses, mas era meu trabalho trabalhar e reduzir esse risco".

"Não sei, para ser sincero. Não quero que chegue a esse ponto. Ainda confio em Toto [Wolff] e ainda confio na equipe, que sempre me apoiará, desde que eu tenha um bom desempenho, e é nisso que preciso me concentrar".

"Mas é claro que, tanto para Kimi quanto para mim, esses últimos meses não foram os mais seguros para o nosso futuro e isso tem sido um pouco conflitante".

