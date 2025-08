George Russell ficou a 0,053s da pole position de Charles Leclerc para o GP da Hungria de Fórmula 1, mas ainda assim foi superado pelos dois pilotos da McLaren e terá que largar em quarto lugar no grid no domingo.

Quando perguntado após a sessão de classificação se estava desapontado ou feliz com o quarto lugar, o britânico da Mercedes respondeu de forma ambígua: "Depende de como você olha para isso, para ser honesto. O Q3 foi uma sessão confusa, demos um pequeno passo atrás em relação ao Q2, eu estava um décimo mais lento. Charles foi dois décimos mais lento, Fernando foi dois décimos mais lento, a McLaren foi seis décimos mais lenta".

"Não vou me empolgar com o desempenho no Q3 porque o resto do fim de semana não foi fácil. É claro que Kimi também ficou de fora no Q2 e não foi fácil", disse. No entanto, Russell acredita que poderia ter conquistado a pole position se não tivesse cometido um erro na curva 14, como admitiu quando perguntado: "Sim, acho que sim. Perdi três décimos".

Ele ainda acrescentou: "O vento mudou muito, estava mais forte. Aquela curva era muito diferente em comparação com o Q2, mas eu deveria ter reagido. Eu sabia que o vento estava diferente e que eu tinha muito menos carga naquela curva, mas essa é a realidade. Deveria ter reagido e foi isso que me custou hoje, mas se você conversar com todos os pilotos, eles lhe darão um motivo pelo qual perderam a pole, porque ninguém teve seu melhor resultado no Q3, com certeza".

Quanto ao fato de terminar a menos de um décimo da pole position em Hungaroring, Russell não acha que a Mercedes tenha chegado perto da McLaren.

"É claro que ficar em quarto hoje é estar de volta à nossa posição natural. O fato é que a McLaren teve um desempenho inferior no Q3 em comparação com todo o fim de semana, tirando aquela sessão em que eles estavam sete décimos à frente de todo mundo. Então, eles ainda vão continuar sendo a força dominante", concluiu o piloto britânico.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!