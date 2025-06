F1: Russell admite que Verstappen pode estar no radar da Mercedes

George Russell afirmou que o progresso em relação a um novo contrato com a Mercedes na Fórmula 1 foi deixado de lado, já que a equipe se concentra em melhorar o desempenho em 2025, mas afirmou que "não tem preocupações" com a possibilidade de a equipe buscar Max Verstappen.

Embora Verstappen e Russell tenham se encontrado na pista diversas vezes, mais recentemente em Barcelona, os nomes têm sido interligados fora das pistas, principalmente quando se trata de uma vaga na Mercedes para a próxima temporada.

Os contratos dos dois pilotos que atualmente pilotam pela Mercedes expiram no final deste ano, teoricamente abrindo uma vaga caso a equipe decida não continuar com um de seus comandados. Andrea Kimi Antonelli é visto como o futuro do time devido à sua pouca idade, enquanto Russell tenta se desenvolver como líder após a saída de Lewis Hamilton.

As negociações entre Russell e Toto Wolff sobre um novo contrato foram iniciadas graças ao forte início de ano do britânico, embora Russell diga que a equipe tem "problemas maiores para resolver" em 2025.

Além disso, Verstappen tem contrato com a Red Bull até o final de 2028, mas, conforme relatado pelo Motorsport.com, acredita-se que Verstappen tenha uma cláusula em seu contrato que o impede de sair da equipe Red Bull em 2026 caso não esteja entre os quatro primeiros do campeonato de pilotos até o final do fim de semana do GP da Áustria.

Verstappen está atualmente 43 pontos à frente do quinto colocado, Charles Leclerc, tendo perdido pontos devido à punição por ter atingido Russell em Barcelona. Esta aparente cláusula será encerrada caso ele mantenha uma vantagem de mais de 25 pontos até o final do fim de semana.

O contrato pode conter outras cláusulas, e o chefe da equipe, Christian Horner, já reconheceu que não se pode manter alguém em algum lugar "apenas com base em um pedaço de papel" — certamente não se a ambição for outra.

"Para ser sincero, não houve conversas reais, porque temos assuntos mais importantes para resolver no momento, que é fazer nosso carro andar mais rápido", explicou Russell.

"Sei que estarei na F1 no ano que vem. Minha intenção e objetivo é permanecer na Mercedes e acho que essa também é a intenção de Toto.”

"Para ser honesto, não há motivo real para nenhum de nós se desviar."

Isso significa que a Mercedes está, seja por acidente ou intencionalmente, mantendo suas opções em aberto — o que o próprio Russell reconheceu durante o dia da imprensa em Montreal.

Por vontade própria, Russell então deu uma guinada interessante em sua resposta e falou sobre as chances de Verstappen estar disponível — completamente sem ser questionado pela pergunta feita.

"É compreensível, um piloto como Max sempre esteve no radar, por que ele não estaria? Ele é um dos melhores de todos os tempos e eu entendo isso.”

"Mas então cabe a você provar seu valor. E sinto que já fiz isso inúmeras vezes ao longo de sete anos na F1 e em toda a minha carreira. Então, não tenho preocupações."

