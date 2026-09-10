F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

George Russell praticamente desistiu de suas chances de conquistar o título da Fórmula 1 em 2026, embora tenha afirmado que encontrou “uma resposta” para explicar por que este ano tem sido tão difícil para ele e porque o companheiro de equipe, Kimi Antonelli, tem dominado a temporada.

Apesar de ter entrado na temporada 2026 como favorito, Russell enfrenta dificuldades para adaptar seu estilo de pilotagem mais suave às exigências dos novos carros, que favorecem a abordagem de Antonelli. Embora o britânico tenha dedicado o ano a esse ajuste e mostrado evolução nas sessões de classificação após a pausa de meio de temporada, seu ritmo de corrida continua abaixo do esperado.

Essa diferença ficou clara em Monza, onde Antonelli escalou o grid do 19º lugar para vencer e ultrapassar Russell na pista. Com o resultado, o italiano da Mercedes abriu uma vantagem de 66 pontos na liderança do campeonato, encaminhando o título a 10 etapas do fim do ano.

Quando questionado se poderia explicar por que Antonelli é mais rápido, Russell afirmou que tinha uma resposta antes da corrida deste fim de semana em Madri: “Eu tenho uma resposta e estou trabalhando nisso".

“Acho que melhorou bastante. Então, estou muito satisfeito com esse passo que dei, porque mudar fundamentalmente o estilo de pilotagem, acredito, é algo alcançável para muitos pilotos".

“Mas, na verdade, ser rápido com esse estilo é outra história, e sinto que meu desempenho desde a pausa tem sido... eu me classifiquei à frente dele nas três sessões de classificação".

“Meu ritmo de corrida tem estado no mesmo nível que o dele nessas duas provas, e eu não poderia dizer isso antes da pausa. Então, como eu disse, estou definitivamente muito satisfeito com essa evolução. Vamos ter que ver aonde o resto da temporada nos levará".

O piloto de 28 anos percebe, porém, que o desfecho do campeonato já está praticamente definido, algo que muitos não teriam previsto no início da temporada. Isso porque Russell teve, sem dúvida, sua melhor temporada até agora em 2025, tirando o máximo proveito do W16 para terminar em quarto lugar, enquanto Antonelli, sétimo colocado, passou por uma temporada de estreia cheia de altos e baixos.

“Definitivamente, preciso de um pouco de sorte e de bons desempenhos”, acrescentou Russell. “Não é algo em que eu esteja pensando muito porque, como eu disse, no momento ele está tendo um desempenho melhor do que o meu".

George Russell, Mercedes Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Então, ele merece estar na liderança do campeonato. Ainda há um longo caminho pela frente, mas ele ainda não teve um fim de semana ruim em termos de desempenho. Portanto, ele está se saindo excepcionalmente bem".

“Meu desempenho está melhor, mas se eu quiser ganhar este campeonato, vou precisar de um pouco de sorte ao longo do caminho. Mas não é algo em que eu esteja focado. Estou focado em pilotar mais rápido e simplesmente melhorar meu desempenho".

Antonelli também não está exatamente pensando no campeonato, já que considera que sua vitória épica na Itália — onde uma troca de motor lhe rendeu uma penalidade no grid — é a prova de que ele não deve se deixar levar.

“Eu nem sei quantas corridas faltam. Oito? 10, então ainda há um longo caminho pela frente”, disse Antonelli. “Não quero mesmo pilotar pensando no campeonato. Monza foi a prova de que eu não estava pilotando, pensando ou me preocupando com o campeonato. Eu estava apenas pilotando para vencer, para dar o meu melhor, e essa é a mentalidade".

“É claro que pode haver uma ocasião no futuro em que, antes de tomar uma determinada decisão, eu possa pensar no campeonato. Mas o que quero evitar é pilotar, entrar na pista para um treino livre, uma qualificação ou mesmo uma corrida, pensando ou me preocupando com o campeonato. É isso que quero evitar a todo custo!”

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