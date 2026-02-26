A dois dias da estreia da nova temporada de Drive to Survive, o 'paddock' da Fórmula 1 voltau a comentar um dos terremotos políticos mais comentados de 2025: a saída de Christian Horner da Red Bull. E em meio ao burburinho antes do lançamento do documentário, surgiu uma frase que não passará despercebida: a alfinetada de George Russell ao 'clã Verstappen'.

Quando o britânico fala dos Verstappen não se refere apenas a Max Verstappen, mas também ao seu pai, Jos Verstappen. E faz isso no contexto do turbulento 2025, que terminou com Horner fora da escuderia de Milton Keynes após o GP da Grã-Bretanha.

Um documentário que reabre feridas

Embora já tenham se passado meses desde a demissão de Horner, o interesse em conhecer os bastidores permanece intacto. Não só pelo que sua figura representou — duas décadas à frente da equipe que renderam duas eras dominantes, com Sebastian Vettel primeiro e com Max depois —, mas porque sua queda marcou um ponto de inflexão na estrutura de poder da Red Bull.

'Drive to Survive', com seu tom dramático habitual e narrativa afiada, promete mostrar o que não foi visto: as conversas internas, as tensões cruzadas e o clima político que acompanharam a queda de desempenho da equipe desde meados de 2024 e durante o início de 2025, quando a McLaren assumiu a liderança no campeonato.

E é aí que surge Russell.

"Eles têm muito poder nessa equipe"

Em um dos teasers divulgados pela Netflix, o piloto da Mercedes não mediu palavras: "Os Verstappen claramente têm muito poder nessa equipe. Eles gostam muito de manipular as situações".

Russell vai além e teorizou sobre os rumores que, durante meses, colocaram Max na órbita da Mercedes: "Por alguma razão, eles não gostam do Horner e estão tentando tirá-lo. Me pergunto se tudo isso – o rumor sobre a chegada de Verstappen à Mercedes – é uma espécie de jogo e uma confusão, tentando pressionar a Red Bull, para que ele só continue lá se Christian sair".

Palavras que, vistas com a perspectiva atual, ganham um novo significado. Na época, soavam como especulação em meio à tempestade contratual do próprio Russell, que aguardava sua renovação enquanto no ‘paddock’ circulava a possibilidade de um grande movimento no mercado.

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

O poder, as tensões e a versão de Horner

O contexto não era simples. Horner havia superado investigações internas por conduta inadequada, mas o desgaste reputacional e a perda de desempenho da equipe minaram sua posição. Jos Verstappen foi especialmente crítico em declarações ao público, chegando a alertar que a estrutura poderia "desmoronar" se o britânico continuasse no comando.

Finalmente, a cúpula da Red Bull fez a troca no dia 9 de julho de 2025.

Desde então, Horner tem sido ligado a projetos como o da Haas, Alpine ou até Aston Martin, embora sem movimentos concretos. De fato, no próprio documentário, o ex-chefe de equipe sugeriu que sua relação com Max sempre foi boa e que as tensões internas apontavam mais para Helmut Marko do que para o tetracampeão. O próprio Verstappen também afirmou meses atrás que continua mantendo contato com ele.

Nada disso, no entanto, apaga a carga política da frase de Russell.

Um capítulo a mais em uma rivalidade crescente

Porque além da análise estrutural, há um componente pessoal evidente. A relação entre Russell e Max acumula atritos dentro e fora das pistas há algum tempo. E esse trecho de ‘Drive to Survive’ não fará mais que jogar lenha na fogueira.

Talvez o tempo tenha esfriado os acontecimentos. Talvez a Red Bull já olhe para frente, focada na nova regulamentação e em recompor seu equilíbrio interno. Mas o documentário volta a abrir a caixa de pandora de 2025.

E nela, segundo Russell, os Verstappen tinham mais influência do que muitos estavam dispostos a admitir.

