F1: Russell anuncia noivado com namorada de longa data

Neste domingo (09), em meio às férias do meio da temporada de Fórmula 1, George Russell anunciou o pedido de casamento que faz à sua namorada - agora, noiva - de longa data, Carmen Mundt.

Russell e Mundt confirmaram o namoro em meados de 2020, quando o britânico ainda defendia a Williams. Os dois foram apresentados por um amigo em comum, o piloto Jamie Chadwick.

Carmen já é um rosto conhecido no paddock, pois acompanha o namorado - agora, noivo - em algumas corridas ao longo da temporada. Ela nasceu em Andaluzia, na Espanha, mas cresceu em Londres, na Inglaterra, e trabalha no setor de finanças e gestão de investimentos.

Com o pedido, Russell seguiu um caminho muito parecido com o de Charles Leclerc, que se casou em meados de fevereiro com Alexandra Saint-Mleux. Alexander Albon também está noivo de Lily Muni He.

Sendo assim, o monegasco, Albon e George são os únicos pilotos da nova geração a entrar para a lista de casados do grid. Além deles, apenas Nico Hulkenberg e Sergio Pérez mantêm relacionamentos firmados em cartório.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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