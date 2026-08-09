F1: Russell anuncia noivado com namorada de longa data
George e Carmen Mundt são um casal desde meados de 2020
Foto de: Jayce Illman / Getty Images
Neste domingo (09), em meio às férias do meio da temporada de Fórmula 1, George Russell anunciou o pedido de casamento que faz à sua namorada - agora, noiva - de longa data, Carmen Mundt.
Russell e Mundt confirmaram o namoro em meados de 2020, quando o britânico ainda defendia a Williams. Os dois foram apresentados por um amigo em comum, o piloto Jamie Chadwick.
Carmen já é um rosto conhecido no paddock, pois acompanha o namorado - agora, noivo - em algumas corridas ao longo da temporada. Ela nasceu em Andaluzia, na Espanha, mas cresceu em Londres, na Inglaterra, e trabalha no setor de finanças e gestão de investimentos.
Com o pedido, Russell seguiu um caminho muito parecido com o de Charles Leclerc, que se casou em meados de fevereiro com Alexandra Saint-Mleux. Alexander Albon também está noivo de Lily Muni He.
Sendo assim, o monegasco, Albon e George são os únicos pilotos da nova geração a entrar para a lista de casados do grid. Além deles, apenas Nico Hulkenberg e Sergio Pérez mantêm relacionamentos firmados em cartório.
Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI
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