F1: Russell aparece no fim e lidera treino antes do quali em Las Vegas
Gabriel Bortoleto chegou a ficar em quarto, mas finalizou em 13º. Dupla da McLaren ficou nas últimas posições
A Fórmula 1 realizou o treino livre 3 na noite desta sexta-feira, o ensaio que antecede o classificatório de logo mais. Com uma pista que evoluiu na parte final, George Russell foi o mais veloz, com 1min34s054, superando Max Verstappen, que liderava até os últimos segundos.
Alex Albon, Isack Hadjar e Lewis Hamilton completaram o top 5. Gabriel Bortoleto foi o 13º, após chegar a ficar na quarta posição. 'Desistindo' da parte final da sessão, justamente quando a pista mais evoluiu, Oscar Piastri e Lando Norris fecharam na 19ª e 20ª posições, respectivamente.
O Treino
O terceiro treino livre começou sem chuva, mas com a pista ainda úmida, fazendo com que os primeiros pilotos entrassem com pneus intermediários. Piastri foi o mais rápido nos primeiros minutos, com 1min46s576. Logo depois, Hamilton assumiu a ponta, mas com 13 minutos de sessão, o australiano da McLaren reassumiu a liderança, com 1min43s896.
Na sequência, foi a vez de Norris também comandar, com 1min43s078, ainda com pneus intermediários, mesmo em alguns pontos secos na pista. Mas Hamilton deu a resposta, com 1min42s809.
Na metade da sessão, apenas as duplas da Sauber e Alpine não haviam entrado na pista, com as equipes trabalhando com previsão de chuva até a parte final do treino.
Norris foi o primeiro a arriscar pneus slicks, com o composto macio, mas sem melhoria de tempo. Outros seguiram o exemplo do inglês, como Bortoleto, que saiu pela primeira vez no treino com macios.
Aos poucos, os tempos melhoravam, com Leclerc 1min41s867, seguido pela dupla da Red Bull. Com 20 miutos para o final, todos na pista estavam utilizando o composto vermelho.
A partir daí um verdadeiro 'rodízio' na primeira posição aconteceu, com a pista evoluindo mais rapidamente.
Restando 10 minutos para o final, Verstappen fez 1min35s646. Logo depois, Bortoleto conseguiu fazer uma boa volta, chegando à nona posição.
O brasileiro melhorou ainda mais, chegando ao quarto lugar. Antes, Lawson assumiu a ponta, sendo superado depois por Russell, Alonso, Albon e novamente Verstappen, com 1min34s281.
Mas, nos segundos finais, Russell fez 1min34s054, se tornando a melhor marca do TL3. Bortoleto finalizou em 13º. Curiosamente, a dupla da McLaren ficou nas últimas posições.
O treino de classificação acontece à 1h, horário de Brasília.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. RussellMercedes
|63
|21
|
1'34.054
|S
|237.348
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|1
|28
|
+0.227
1'34.281
|0.227
|S
|236.777
|3
|A. AlbonWilliams
|23
|21
|
+0.821
1'34.875
|0.594
|S
|235.294
|4
|I. HadjarRB
|6
|26
|
+1.115
1'35.169
|0.294
|S
|234.567
|5
|L. HamiltonFerrari
|44
|29
|
+1.215
1'35.269
|0.100
|S
|234.321
|6
|A. AntonelliMercedes
|12
|23
|
+1.331
1'35.385
|0.116
|S
|234.036
|7
|L. LawsonRB
|30
|25
|
+1.385
1'35.439
|0.054
|S
|233.904
|8
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|11
|
+1.479
1'35.533
|0.094
|S
|233.674
|9
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|12
|
+1.486
1'35.540
|0.007
|S
|233.657
|10
|P. GaslyAlpine
|10
|13
|
+1.508
1'35.562
|0.022
|S
|233.603
|11
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|18
|
+1.532
1'35.586
|0.024
|S
|233.544
|12
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|22
|
+1.608
1'35.662
|0.076
|S
|233.359
|13
|G. BortoletoSauber
|5
|16
|
+1.684
1'35.738
|0.076
|S
|233.173
|14
|E. OconHaas F1 Team
|31
|24
|
+1.763
1'35.817
|0.079
|S
|232.981
|15
|C. LeclercFerrari
|16
|27
|
+1.854
1'35.908
|0.091
|S
|232.760
|16
|F. ColapintoAlpine
|43
|17
|
+2.251
1'36.305
|0.397
|S
|231.801
|17
|N. HulkenbergSauber
|27
|11
|
+2.596
1'36.650
|0.345
|S
|230.973
|18
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|22
|24
|
+2.613
1'36.667
|0.017
|S
|230.932
|19
|O. PiastriMcLaren
|81
|20
|
+2.969
1'37.023
|0.356
|S
|230.085
|20
|L. NorrisMcLaren
|4
|18
|
+3.058
1'37.112
|0.089
|S
|229.874
