O vencedor do GP da Austrália, George Russell, atribuiu o início irregular da corrida à falta de bateria contra o avanço de Charles Leclerc na primeira etapa da Fórmula 1.

Tanto Russell quanto seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, tiveram um início difícil na corrida em Albert Park. O britânico caiu para segundo lugar quando Leclerc fez uma largada rápida e assumiu a liderança, enquanto o italiano caiu para sétimo, sendo ultrapassado por Lewis Hamilton, Arvid Lindblad e Isack Hadjar.

Embora Russell precisasse se recuperar e tenha lutado com Leclerc pela liderança nas primeiras voltas — uma batalha que, inicialmente, ele parecia perder —, o aparecimento do safety car virtual para a Red Bull parada de Hadjar garantiu que o britânico pudesse parar com relativamente pouco custo.

A Ferrari acabou não respondendo em nenhum dos períodos do VSC, permitindo que a Mercedes voltasse para a primeira e a segunda posições.

Russell disse que, após a largada, foi difícil manter a liderança devido às diferentes estratégias de implantação usadas no início da corrida — e também com o modo de linha reta causando saída de frente no fim da curva 8.

"Estou me sentindo incrível. Foi uma luta e tanto no início", disse Russell. "Sabíamos que seria um desafio. Entrei no grid e vi o nível da minha bateria — não tinha nada no tanque! Fiz uma largada ruim e, obviamente, houve algumas disputas muito acirradas com Charles".

"Tínhamos a suspeita de que seria um efeito ioiô e, assim que um de nós assumisse a liderança, seria impossível mantê-la".

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Obviamente, com esse modo reta, perdemos muito da dianteira do carro, então acabamos saindo de frente bastante nessas curvas. Tenho certeza de que a FIA vai ter que melhorar um pouco isso, porque foi um pouco arriscado".

Antonelli, por sua vez, teve que fazer uma recuperação depois de cair para sétimo, mas fez manobras nos carros à sua frente para voltar a ficar entre os quatro primeiros.

Assim como Russell, ele também não começou a corrida com bateria suficiente, o que o deixou vulnerável às Ferraris, que largaram rápido, e aos carros atrás dele, que conseguiram preservar um pouco de energia na volta de formação. Essa não foi a primeira recuperação do fim de semana; Antonelli bateu no TL3, mas a Mercedes conseguiu consertar o carro a tempo para a qualificação.

"Foi o melhor início [de temporada] que poderíamos desejar. Infelizmente, a largada foi muito ruim e perdi muitas posições, então tive que me recuperar", disse ele.

"No geral, foi uma boa corrida. O ritmo foi muito forte, especialmente no final, e estou ansioso pela próxima semana!"

"A corrida foi incrível nas primeiras voltas, com ultrapassagens poderosas que proporcionaram muita ação. Então, foi muito divertido no início".

