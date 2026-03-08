Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Britânico disse que começou a corrida sem bateria para brigar contra Charles Leclerc

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:

O vencedor do GP da Austrália, George Russell, atribuiu o início irregular da corrida à falta de bateria contra o avanço de Charles Leclerc na primeira etapa da Fórmula 1.

Leia também:

Tanto Russell quanto seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, tiveram um início difícil na corrida em Albert Park. O britânico caiu para segundo lugar quando Leclerc fez uma largada rápida e assumiu a liderança, enquanto o italiano caiu para sétimo, sendo ultrapassado por Lewis Hamilton, Arvid Lindblad e Isack Hadjar.

Embora Russell precisasse se recuperar e tenha lutado com Leclerc pela liderança nas primeiras voltas — uma batalha que, inicialmente, ele parecia perder —, o aparecimento do safety car virtual para a Red Bull parada de Hadjar garantiu que o britânico pudesse parar com relativamente pouco custo.

A Ferrari acabou não respondendo em nenhum dos períodos do VSC, permitindo que a Mercedes voltasse para a primeira e a segunda posições.

Russell disse que, após a largada, foi difícil manter a liderança devido às diferentes estratégias de implantação usadas no início da corrida — e também com o modo de linha reta causando saída de frente no fim da curva 8.

"Estou me sentindo incrível. Foi uma luta e tanto no início", disse Russell. "Sabíamos que seria um desafio. Entrei no grid e vi o nível da minha bateria — não tinha nada no tanque! Fiz uma largada ruim e, obviamente, houve algumas disputas muito acirradas com Charles".

"Tínhamos a suspeita de que seria um efeito ioiô e, assim que um de nós assumisse a liderança, seria impossível mantê-la".

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Obviamente, com esse modo reta, perdemos muito da dianteira do carro, então acabamos saindo de frente bastante nessas curvas. Tenho certeza de que a FIA vai ter que melhorar um pouco isso, porque foi um pouco arriscado".

Antonelli, por sua vez, teve que fazer uma recuperação depois de cair para sétimo, mas fez manobras nos carros à sua frente para voltar a ficar entre os quatro primeiros.

Assim como Russell, ele também não começou a corrida com bateria suficiente, o que o deixou vulnerável às Ferraris, que largaram rápido, e aos carros atrás dele, que conseguiram preservar um pouco de energia na volta de formação. Essa não foi a primeira recuperação do fim de semana; Antonelli bateu no TL3, mas a Mercedes conseguiu consertar o carro a tempo para a qualificação.

"Foi o melhor início [de temporada] que poderíamos desejar. Infelizmente, a largada foi muito ruim e perdi muitas posições, então tive que me recuperar", disse ele. 

"No geral, foi uma boa corrida. O ritmo foi muito forte, especialmente no final, e estou ansioso pela próxima semana!"

"A corrida foi incrível nas primeiras voltas, com ultrapassagens poderosas que proporcionaram muita ação. Então, foi muito divertido no início".

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança
Próximo artigo F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Principais comentários

Mais de
Jake Boxall-Legge

F1: Aston Martin enfrenta problemas e não tem baterias extras na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Aston Martin enfrenta problemas e não tem baterias extras na Austrália

F1 confirma novo procedimento de largada em Melbourne após testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 confirma novo procedimento de largada em Melbourne após testes no Bahrein

F1 - Chefe da Ferrari fica surpreso com reclamações sobre largadas em 2026: "Isso já era conhecido há muito tempo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Ferrari fica surpreso com reclamações sobre largadas em 2026: "Isso já era conhecido há muito tempo"

Últimas notícias

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália