O desempenho de Lewis Hamilton na temporada 2025 da Fórmula 1 foi objeto de um comentário interessante por parte do ex-companheiro de equipe do britânico, George Russell, que sugeriu que os problemas de Hamilton podem ser resultado de muita pressão sobre si mesmo e sobre a Ferrari.

O novo líder da Mercedes, desde a saída do heptacampeão mundial, fez uma análise profunda da situação. Russell alegou que, para um piloto do calibre de Hamilton, qualquer coisa menos que a vitória é um fracasso, o que pode levar a um esforço excessivo.

"Quando você é sete vezes campeão mundial, qualquer coisa que não seja uma vitória é vista como um fracasso. Nesses momentos, é provável que você leve a si mesmo e a sua equipe ao limite para exceder seu potencial, o que pode se tornar contraproducente", alegou.

Até o momento, a passagem de Hamilton na Ferrari tem sido bastante irregular, com pouco para mostrar. O recente GP da Espanha foi particularmente decepcionante para ele, que terminou apenas em sexto lugar e, como ele mesmo admitiu, não ficou satisfeito com seu desempenho.

É notável que o piloto britânico de 40 anos ainda não tenha subido ao pódio em um GP com a equipe de Maranello, sendo o quarto lugar, em Imola, o seu melhor resultado. Isso é particularmente intrigante, já que seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, já venceu duas vezes nesta temporada.

Russell, no entanto, elogiou a capacidade de Hamilton, relembrando os dias em que podia comparar diretamente seu próprio desempenho com o do experiente campeão. "O que eu vi no ano passado foi que, quando ele estava em sua melhor forma, ele era um verdadeiro desafio para mim e pilotava de forma fantástica. Vimos isso em Silverstone no ano passado, ou na China este ano", lembrou.

