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F1: Russell aponta vantagem da Ferrari no México, mas Leclerc rebate favoritismo

Piloto da Mercedes acredita que o turbo menor da Ferrari trará vantagens na corrida em alta altitude no México

Filip Cleeren
Filip Cleeren
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Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

George Russell considera que a Ferrari tem “uma vantagem considerável” no GP do México de Fórmula 1 graças ao design de seu turbo, enquanto Charles Leclerc continua acreditando que a Mercedes tem o melhor carro “onde quer que vamos”.

O editor recomenda:

A capital mexicana fica em um planalto a 2.250 m de altitude do nível do mar, o que torna o Autódromo Hermanos Rodríguez um dos desafios de engenharia mais singulares. O ar rarefeito reduz o desempenho aerodinâmico e causa grandes problemas de resfriamento, mas também pode beneficiar a Ferrari por algumas das decisões de projeto que tomou em relação à sua unidade de potência de 2026.

Com um turbocompressor de diâmetro menor em comparação com seus rivais, a menor inércia do turbo permite que ele acelere mais rapidamente, o que tem um efeito cumulativo quando o ar é muito mais rarefeito em altitude e há menos energia de escape disponível desde o início. A desvantagem é uma limitação na potência máxima em comparação com turbinas de diâmetro maior.

“Acho que vai ser muito interessante. Acho que o turbo lag vai ser um fator importante para muitas equipes neste fim de semana”, destacou Russell. “Obviamente, não é segredo que equipes como a Ferrari têm um turbo menor do que a maioria, então elas provavelmente têm uma vantagem considerável nesse aspecto. Ainda não temos certeza de quão desafiador isso será, mas posso prever com certeza que não será nada fácil".

 Leclerc, da Ferrari, foi rápido em minimizar o fato de sua equipe ser considerada favorita, após uma série de vitórias de Max Verstappen na Red Bull — que passou por melhorias significativas — e uma vitória em Austin do líder Kimi Antonelli.

A Ferrari, que também introduziu melhorias significativas no último fim de semana, não vence um GP desde que Leclerc triunfou em Silverstone, em julho.

“Sinceramente, acho que estamos muito perto, e temos um bom ritmo”, disse Leclerc. “Tanto em Singapura quanto em Austin, maximizamos nosso potencial, e fiquei relativamente satisfeito com o ritmo que demonstramos".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Quanto a sermos os favoritos para este fim de semana, não concordo totalmente. Acho que a Mercedes continua sendo a favorita onde quer que vamos. A Red Bull também está muito, muito forte ultimamente. Mas se maximizarmos tudo o que temos, espero que seja um ótimo fim de semana para nós".

A Ferrari criou o hábito de ser muito forte durante os treinos de sexta-feira, apenas para ser ultrapassada pelos rivais quando realmente importa, na classificação. Assim, com as quatro principais equipes da F1 tão próximas quanto têm estado durante toda a temporada em termos de ritmo puro, Leclerc reconheceu que realizar uma qualificação impecável é crucial para evitar que isso se repita.

 “Como vimos, acho que a otimização do nosso pacote é o que, no fim das contas, fará a maior diferença”, ponderou Leclerc. “É tão difícil acertar tudo na janela certa ao chegar à classificação que, se conseguirmos fazer isso, acho que temos uma chance aqui".

A escolha do turbo pela Ferrari foi, em parte, motivada pela necessidade de ganhar impulso no início da corrida sem a ajuda do sistema MGU-H, que foi deixado de lado no regulamento de 2026. 

Um turbo menor teria, teoricamente, permitido à equipe executar o complicado procedimento de largada de 2026 de forma mais consistente, mas uma mudança de última hora nos procedimentos feita pela FIA por motivos de segurança anulou parte da vantagem da Ferrari.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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