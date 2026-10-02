F1: Russell aponta Verstappen como piloto a ser batido pela pole na Malásia
Britânico ainda destacou que a McLaren tem o melhor ritmo de corrida após os primeiros treinos do GP do Bahrein
Nesta sexta-feira (02), os pilotos da Fórmula 1 fizeram os primeiros treinos em Sepang, na Malásia, que sedia o GP do Bahrein. A Mercedes não apareceu como a mais rápida em nenhuma das duas sessões, inclusive, no TL2, a dupla ficou meio segundo atrás do melhor tempo.
Neste fim de semana, os pilotos correm em um traçado que pelo menos metade do grid nunca andou anteriormente - esse é o caso de Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Porém, também é o caso de Charles Leclerc - que liderou o TL2 -, Lando Norris, Oscar Piastri e Isack Hadjar - todos ficaram à frente dos carros da Mercedes.
Recebendo seu (provavelmente) último pacote de atualizações do ano, a equipe de Brackley não teve o início de um fim de semana esperado de um time que tem dominado a temporada.
Logo após os treinos, Russell conversou com a mídia e explicou sua visão depois de ter acompanhado os rivais na pista. Mesmo com a Ferrari mostrando sua força no TL2, o atual vice-líder do campeonato está confiante de que a McLaren será a equipe a ser batida durante a corrida, enquanto Max Verstappen tem o melhor ritmo de classificação.
"Acredito que, no momento, Verstappen é o mais rápido em voltas únicas e a McLaren é a mais rápida em ritmo de corrida", explicou Russell.
Vale mencionar que Verstappen não deu voltas com o pneu macio durante o TL2 e ficou na quarta posição, usando o treino para encontrar o ritmo de corrida do RB22, enquanto Hadjar focava na classificação.
A dupla da McLaren, por sua vez, ocupou as posições de terceiro e sexto, com ambos os pilotos dividindo a sessão de maneira própria.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Horários, clima e como assistir ao quali e sprint do GP do Japão, com Moreira
ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia
F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de quali do GP do Bahrein na Malásia
F1: Norris e Piastri apontam McLaren aquém das rivais na Malásia
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários