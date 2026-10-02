F1: Russell aponta Verstappen como piloto a ser batido pela pole na Malásia

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Britânico ainda destacou que a McLaren tem o melhor ritmo de corrida após os primeiros treinos do GP do Bahrein

Livia Veiga
Publicado:

Nesta sexta-feira (02), os pilotos da Fórmula 1 fizeram os primeiros treinos em Sepang, na Malásia, que sedia o GP do Bahrein. A Mercedes não apareceu como a mais rápida em nenhuma das duas sessões, inclusive, no TL2, a dupla ficou meio segundo atrás do melhor tempo.

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Neste fim de semana, os pilotos correm em um traçado que pelo menos metade do grid nunca andou anteriormente - esse é o caso de Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Porém, também é o caso de Charles Leclerc - que liderou o TL2 -, Lando Norris, Oscar Piastri e Isack Hadjar - todos ficaram à frente dos carros da Mercedes.

Recebendo seu (provavelmente) último pacote de atualizações do ano, a equipe de Brackley não teve o início de um fim de semana esperado de um time que tem dominado a temporada.

Logo após os treinos, Russell conversou com a mídia e explicou sua visão depois de ter acompanhado os rivais na pista. Mesmo com a Ferrari mostrando sua força no TL2, o atual vice-líder do campeonato está confiante de que a McLaren será a equipe a ser batida durante a corrida, enquanto Max Verstappen tem o melhor ritmo de classificação.

"Acredito que, no momento, Verstappen é o mais rápido em voltas únicas e a McLaren é a mais rápida em ritmo de corrida", explicou Russell.

Vale mencionar que Verstappen não deu voltas com o pneu macio durante o TL2 e ficou na quarta posição, usando o treino para encontrar o ritmo de corrida do RB22, enquanto Hadjar focava na classificação.

A dupla da McLaren, por sua vez, ocupou as posições de terceiro e sexto, com ambos os pilotos dividindo a sessão de maneira própria.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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