Após o GP da Austrália, vencido por George Russell, o campeonato da Fórmula 1 começa a se construir. O britânico conquistou os 25 pontos máximos, tendo Andrea Kimi Antonelli como vice-líder.

A Ferrari perdeu a oportunidade de cravar uma dobradinha no pódio, mas seus pilotos terminaram em terceiro e quarto, com Charles Leclerc ficando à frente. Max Verstappen, por sua vez, se recuperou muito bem e conseguiu terminar em sexto, somando importantes oito pontos.

Gabriel Bortoleto marcou os primeiros pontos na história da Audi. Vale lembrar que Nico Hulkenberg não conseguiu largar, o alemão abandonou a corrida antes mesmo de conseguir colocar o carro em posição.

Quem também teve problemas antes do início da etapa foi Oscar Piastri. O australiano bateu durante a volta de instalação e não teve a chance de correr na frente da torcida em casa.

Campeonato de pilotos

Campeonato de construtores

