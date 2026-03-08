Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Verstappen fez uma ótima recuperação e a Ferrari neutralizou a chance de brigar por melhores posições

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

Após o GP da Austrália, vencido por George Russell, o campeonato da Fórmula 1 começa a se construir. O britânico conquistou os 25 pontos máximos, tendo Andrea Kimi Antonelli como vice-líder.

Leia também:

A Ferrari perdeu a oportunidade de cravar uma dobradinha no pódio, mas seus pilotos terminaram em terceiro e quarto, com Charles Leclerc ficando à frente. Max Verstappen, por sua vez, se recuperou muito bem e conseguiu terminar em sexto, somando importantes oito pontos.

Gabriel Bortoleto marcou os primeiros pontos na história da Audi. Vale lembrar que Nico Hulkenberg não conseguiu largar, o alemão abandonou a corrida antes mesmo de conseguir colocar o carro em posição.

Quem também teve problemas antes do início da etapa foi Oscar Piastri. O australiano bateu durante a volta de instalação e não teve a chance de correr na frente da torcida em casa.

Campeonato de pilotos

Posição Piloto Pontos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomG. RussellMercedes 25 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyA. AntonelliMercedes 18 18/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 MonacoC. LeclercFerrari 15 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 12 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 10 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 8 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 6 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomA. LindbladRB 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 1 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 FranceE. OconHaas F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ThailandA. AlbonWilliams   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 New ZealandL. LawsonRB   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 ArgentinaF. ColapintoAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 SpainC. Sainz Jr.Williams   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de construtores

Posição Equipes Pontos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 43 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 27 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United StatesHaas F1 Team 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRB 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 FranceAlpine 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United KingdomWilliams   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United StatesCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

