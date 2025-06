George Russell conquistou uma vitória bastante segura no GP do Canadá de Fórmula 1, depois de manter a liderança da prova e deixar seu principal adversário, Max Verstappen, a uma distância segura durante quase toda a corrida. O britânico disse que deve sua vitória em principalmente ao fato de seu Mercedes ter um desempenho melhor em temperaturas mais baixas.

"É ótimo estar de volta ao degrau mais alto do pódio depois de Las Vegas no ano passado", disse George Russell logo após a corrida, quando foi entrevistado pelo ex-piloto da Mercedes, Nico Rosberg. "No ano passado, ficamos perto da vitória aqui, mas hoje conseguimos fazer jus a ela - provavelmente em parte graças à incrível volta da pole ontem. E, é claro, também estou muito feliz por ver Kimi no pódio. É um grande dia para toda a equipe".

Para Russell, essa é sua quarta vitória na F1, depois do GP de São Paulo de 2022, GP da Áustria de 2024 e GP de Las Vegas de 2024. Perguntado se sua vitória no Canadá significa que a Mercedes está de volta ele negou.

"Não, aqui está apenas um pouco mais frio, e isso parece ajudar nosso carro. Vimos isso no Canadá no ano passado também. Eu gostaria de dizer que estamos realmente de volta, mas é principalmente porque nosso carro se sai melhor em condições mais frias. Mas vamos ver como serão as próximas corridas. Mas vamos nos divertir primeiro".

Portanto, Russell não vê imediatamente a Mercedes também competindo pela vitória nas próximas etapas, agora que a marca estrela venceu a corrida no Canadá. "O tempo dirá", disse ele. "Também vencemos na Áustria no ano passado, então talvez isso seja um bom presságio. Mas, por enquanto, vamos apenas aproveitar. Tínhamos grandes expectativas para este fim de semana e elas se concretizaram. Então, sim, foi um bom dia".

Com sua vitória, Russell se aproxima um pouco mais de Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen no campeonato. A diferença em relação ao holandês é agora de 19 pontos, enquanto ele está 62 pontos atrás do líder do campeonato de pilotos, Piastri.

