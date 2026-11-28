Neste sábado, foi realizada a classificação para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2026 da Fórmula 1.

E quem ficou com a pole position foi o britânico George Russell, da Mercedes. Ele ficou à frente do companheiro italiano Andrea Kimi Antonelli, campeão mundial deste ano.

Os brasileiros foram bem: Gabriel Bortoleto, da Audi, larga em 13º, tendo 'cravado' o companheiro alemão Nico Hulkenberg.

Já o novato Rafael Câmara, da Haas, ficou em 15º, à frente de 'Hulk' e apenas quatro postos atrás do companheiro britânico Oliver Bearman.

O quali

O Q1, primeiro segmento da sessão que define o grid na F1, não houve grandes intercorrências.

E os eliminados foram:

17 Carlos Sainz 1:24.370 18 Alex Albon 1:24.552 19 Fernando Alonso 1:24.710 20 Lance Stroll 1:25.250 21 Valtteri Bottas 1:25.363 22 Sergio Pérez 1:25.799

Q2

No Q2, Bortoleto tinha a expectativa de, quem sabe, avançar ao Q3, mas o segmento final do 'quali' era uma realidade difícil para a Audi, embora o brasileiro tenha ido bem ante Hulk.

Bearman, por sua vez, saiu bastante contente com o P11 a bordo da Haas, que disputa o sétimo lugar do campeonato de construtores justamente contra a Audi. E o também brasileiro Câmara fez sua parte para o time americano, cravando Hulkenberg.

11 Oliver Bearman 1:23.367 12 Pierre Gasly 1:23.568 13 Gabriel Bortoleto 1:23.654 14 Franco Colapinto 1:23.659 15 Rafael Câmara 1:23.863 16 Nico Hulkenberg 1:23.899

Q3

Do pelotão intermediário, a escuderia que avançou ao segmento final foi a Racing Bulls, que nem foi à pista na primeira tentativa de voltas rápidas, a fim de guardar pneus.

Na primeira rodada de voltas, Russell ficou à frente de Antonelli, Norris, Piastri, Hadjar, Verstappen, Leclerc e Hamilton. Mas, depois da tentativa final, o grid ficou assim

1 George Russell 1:21.695 2 Andrea Kimi Antonelli +0.128 1:21.823 3 Lando Norris +0.480 1:22.175 4 Oscar Piastri +0.550 1:22.245 5 Isack Hadjar +0.596 1:22.291 6 Max Verstappen +0.637 1:22.332 7 Charles Leclerc +1.260 1:22.955 8 Arvid Lindblad +1.337 1:23.032 9 Lewis Hamilton +1.413 1:23.108 10 Liam Lawson +1.439 1:23.134 11 Oliver Bearman 1:23.367 12 Pierre Gasly 1:23.568 13 Gabriel Bortoleto 1:23.654 14 Franco Colapinto 1:23.659 15 Rafael Câmara 1:23.863 16 Nico Hulkenberg 1:23.899 17 Carlos Sainz 1:24.370 18 Alex Albon 1:24.552 19 Fernando Alonso 1:24.710 20 Lance Stroll 1:25.250 21 Valtteri Bottas 1:25.363 22 Sergio Pérez 1:25.799

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