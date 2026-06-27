F1: Russell bate Antonelli no fim e lidera treino pré-quali na Áustria; Bortoleto é 13º

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A classificação para a etapa do Red Bull Ring começa às 11h (Brasília) deste sábado, com transmissão do Grupo Globo e cobertura completa do Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

No início da manhã deste sábado, foi disputado o terceiro e último treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1. E quem estabeleceu o ritmo mais uma vez foi o terceiro colocado do campeonato, George Russell.

O editor recomenda:

Assim como nas duas sessões práticas anteriores, o britânico da Mercedes foi o mais rápido. Quem ficou em segundo foi o líder da temporada neste momento, o italiano Andrea Kimi Antonelli, também da Mercedes.

O terceiro colocado foi o britânico Lewis Hamilton, vice-líder com a Ferrari. A quarta posição ficou com o australiano Oscar Piastri, da McLaren. O top 5 foi completado pelo atual campeão mundial, o inglês Lando Norris, também da McLaren.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 13º, imediatamente aquém do companheiro alemão Nico Hulkenberg. Confira abaixo a tabela de tempos do Motorsport.com:

1   George Russell   1:07.096 S
10L
3Pit
2   Andrea Kimi Antonelli +0.038 1:07.134 S
9L
5Pit
3   Lewis Hamilton +0.115 1:07.211 S
10L
3Pit
4   Oscar Piastri +0.248 1:07.344 S
9L
5Pit
5   Lando Norris +0.264 1:07.360 S
12L
6Pit
6   Max Verstappen +0.273 1:07.369 S
5L
4Pit
7   Charles Leclerc +0.356 1:07.452 S
10L
7Pit
8   Isack Hadjar +0.816 1:07.912 S
10L
3Pit
9   Liam Lawson +0.935 1:08.031 S
13L
4Pit
10   Arvid Lindblad +1.013 1:08.109 S
8L
4Pit
11   Pierre Gasly +1.097 1:08.193 S
5L
4Pit
12   Nico Hulkenberg +1.207 1:08.303 S
7L
5Pit
13   Gabriel Bortoleto +1.215 1:08.311 S
6L
5Pit
14   Franco Colapinto +1.298 1:08.394 S
6L
5Pit
15   Oliver Bearman +1.433 1:08.529 S
6L
4Pit
16   Esteban Ocon +1.611 1:08.707 S
4L
3Pit
17   Carlos Sainz +1.747 1:08.843 S
6L
5Pit
18   Alex Albon +1.896 1:08.992 S
7L
6Pit
19   Sergio Pérez +2.436 1:09.532 S
7L
3Pit
20   Valtteri Bottas +2.644 1:09.740 S
5L
3Pit
21   Fernando Alonso +3.325 1:10.421 S
7L
4Pit
22   Lance Stroll +3.471 1:10.567 S
8L
3Pit

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