F1: Russell bate Antonelli no fim e lidera treino pré-quali na Áustria; Bortoleto é 13º
A classificação para a etapa do Red Bull Ring começa às 11h (Brasília) deste sábado, com transmissão do Grupo Globo e cobertura completa do Motorsport.com
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
No início da manhã deste sábado, foi disputado o terceiro e último treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1. E quem estabeleceu o ritmo mais uma vez foi o terceiro colocado do campeonato, George Russell.
Assim como nas duas sessões práticas anteriores, o britânico da Mercedes foi o mais rápido. Quem ficou em segundo foi o líder da temporada neste momento, o italiano Andrea Kimi Antonelli, também da Mercedes.
O terceiro colocado foi o britânico Lewis Hamilton, vice-líder com a Ferrari. A quarta posição ficou com o australiano Oscar Piastri, da McLaren. O top 5 foi completado pelo atual campeão mundial, o inglês Lando Norris, também da McLaren.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 13º, imediatamente aquém do companheiro alemão Nico Hulkenberg. Confira abaixo a tabela de tempos do Motorsport.com:
|1
|George Russell
|1:07.096
|
10L3Pit
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.038
|1:07.134
|
9L5Pit
|3
|Lewis Hamilton
|+0.115
|1:07.211
|
10L3Pit
|4
|Oscar Piastri
|+0.248
|1:07.344
|
9L5Pit
|5
|Lando Norris
|+0.264
|1:07.360
|
12L6Pit
|6
|Max Verstappen
|+0.273
|1:07.369
|
5L4Pit
|7
|Charles Leclerc
|+0.356
|1:07.452
|
10L7Pit
|8
|Isack Hadjar
|+0.816
|1:07.912
|
10L3Pit
|9
|Liam Lawson
|+0.935
|1:08.031
|
13L4Pit
|10
|Arvid Lindblad
|+1.013
|1:08.109
|
8L4Pit
|11
|Pierre Gasly
|+1.097
|1:08.193
|
5L4Pit
|12
|Nico Hulkenberg
|+1.207
|1:08.303
|
7L5Pit
|13
|Gabriel Bortoleto
|+1.215
|1:08.311
|
6L5Pit
|14
|Franco Colapinto
|+1.298
|1:08.394
|
6L5Pit
|15
|Oliver Bearman
|+1.433
|1:08.529
|
6L4Pit
|16
|Esteban Ocon
|+1.611
|1:08.707
|
4L3Pit
|17
|Carlos Sainz
|+1.747
|1:08.843
|
6L5Pit
|18
|Alex Albon
|+1.896
|1:08.992
|
7L6Pit
|19
|Sergio Pérez
|+2.436
|1:09.532
|
7L3Pit
|20
|Valtteri Bottas
|+2.644
|1:09.740
|
5L3Pit
|21
|Fernando Alonso
|+3.325
|1:10.421
|
7L4Pit
|22
|Lance Stroll
|+3.471
|1:10.567
|
8L3Pit
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