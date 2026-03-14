F1: Russell celebra vitória na sprint da China e admite "surpresa" com Hamilton

George Russell venceu a primeira corrida sprint da temporada de 2026 da Fórmula 1, na China, na madrugada desta sexta-feira após segurar os ataques de Lewis Hamilton, que fez excelente largada, saindo da quarta colocação e chegando a liderar.

Os ex-companheiros de equipe trocaram de posição várias vezes nas primeiras voltas. Russell conseguiu ultrapassar o rival na curva 14 e Hamilton voltou à liderança na volta seguinte, atacando pela parte externa da curva 1. Recuperando a posição nas voltas seguintes, Russell abriu vantagem e conquistou sua primeira vitória em sprints desde o GP de São Paulo de 2022.

“Foi muito divertido. Houve muita estratégia durante a sprint e não foi nada fácil fazer as ultrapassagens, pois o vento estava muito forte. Gerenciar os pneus foi muito importante, especialmente durante a disputa", avaliou Russell após a corrida.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

“Espero que tenha sido uma corrida agradável de assistir. Geralmente, as corridas sprint são bem chatas, mas acho que administrei bem durante o safety car. Foi bom conquistar a vitória”, continuou.

O britânico ainda elogiou o desempenho de Hamilton, admitindo que ficou surpreso com o ex-companheiro de equipe: “Lewis fez um trabalho incrível nas primeiras voltas. Ele me pegou de surpresa, mas é claro, ele tem 20 anos de experiência".

“Espero que possamos melhorar ainda mais. A Ferrari parecia um pouco atrás na classificação, mas estava bem próxima de nós no ritmo de corrida. Por isso, precisamos evoluir mais em relação à corrida”, concluiu.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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