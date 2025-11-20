Todas as categorias

GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'

Britânico da Mercedes vê outra equipe como principal rival para fim de semana nos EUA

Lydia Mee
Editado:

Titular da Mercedes, George Russell está duvidando de como será o desempenho da McLaren no GP de Las Vegas de Fórmula 1, prevendo que a equipe de Woking terá dificuldades este fim de semana. Vencedor desta mesma etapa em 2024, o britânico também destacou o progresso da Red Bull nas últimas semanas, vendo a equipe austríaca como uma ameaça em potencial. 

Questionado sobre a força da já campeã de construtores de 2025, Russell foi sincero ao dizer que "honestamente, acho que não" será uma rival forte neste fim de semana. "Se eu tirasse a Mercedes da equação e tentasse adivinhar quem venceria neste fim de semana, acho que este seria um circuito em que a McLaren teria mais dificuldades do que o normal", falou no dia de mídia. 

O britânico ainda relembrou da performance do time inglês no Canadá e em Baku, as únicas etapas desta temporada em que nem Lando Norris nem Oscar Piastri subiram ao pódio: "Este circuito tem algumas características semelhantes a essas duas pistas, quando falamos de frio, do tipo de asfalto, do pneu C5 e, obviamente, do baixo downforce. Baku é igual a Las Vegas, mas sempre há surpresas, e acho que agora o Q3 está muito próximo entre muitas equipes". 

"Se você puder fazer uma volta mágica e largar na pole position, todo o seu fim de semana muda. Eles estarão lá ou por volta disso, mas acho que a Red Bull provavelmente tem uma chance melhor", completou. 

A Mercedes vai para o GP de Las Vegas em segundo lugar no campeonato de construtores, com 398 pontos. A Red Bull segue em terceiro, com 366 pontos, e a Ferrari está em quarto, com 362 pontos.

O campeonato de pilotos também está ficando acirrado. A três rodadas do fim, Norris tem 24 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe na McLaren, Piastri, em segundo. O tetracampeão Max Verstappen segue em terceiro, tendo reduzido a diferença para 25 pontos em relação a Piastri.

