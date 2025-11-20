F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'
Britânico da Mercedes vê outra equipe como principal rival para fim de semana nos EUA
Titular da Mercedes, George Russell está duvidando de como será o desempenho da McLaren no GP de Las Vegas de Fórmula 1, prevendo que a equipe de Woking terá dificuldades este fim de semana. Vencedor desta mesma etapa em 2024, o britânico também destacou o progresso da Red Bull nas últimas semanas, vendo a equipe austríaca como uma ameaça em potencial.
Questionado sobre a força da já campeã de construtores de 2025, Russell foi sincero ao dizer que "honestamente, acho que não" será uma rival forte neste fim de semana. "Se eu tirasse a Mercedes da equação e tentasse adivinhar quem venceria neste fim de semana, acho que este seria um circuito em que a McLaren teria mais dificuldades do que o normal", falou no dia de mídia.
O britânico ainda relembrou da performance do time inglês no Canadá e em Baku, as únicas etapas desta temporada em que nem Lando Norris nem Oscar Piastri subiram ao pódio: "Este circuito tem algumas características semelhantes a essas duas pistas, quando falamos de frio, do tipo de asfalto, do pneu C5 e, obviamente, do baixo downforce. Baku é igual a Las Vegas, mas sempre há surpresas, e acho que agora o Q3 está muito próximo entre muitas equipes".
George Russell, Mercedes
Foto de: Hector Vivas / Getty Images
"Se você puder fazer uma volta mágica e largar na pole position, todo o seu fim de semana muda. Eles estarão lá ou por volta disso, mas acho que a Red Bull provavelmente tem uma chance melhor", completou.
A Mercedes vai para o GP de Las Vegas em segundo lugar no campeonato de construtores, com 398 pontos. A Red Bull segue em terceiro, com 366 pontos, e a Ferrari está em quarto, com 362 pontos.
O campeonato de pilotos também está ficando acirrado. A três rodadas do fim, Norris tem 24 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe na McLaren, Piastri, em segundo. O tetracampeão Max Verstappen segue em terceiro, tendo reduzido a diferença para 25 pontos em relação a Piastri.
