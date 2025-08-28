George Russell acha que Lewis Hamilton estava falando "bobagem" quando afirmou que a Ferrari deveria "trocar de piloto" depois de decepcionar na classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1.

Hamilton foi eliminado no Q2 em Budapeste e terminou fora dos pontos no dia seguinte, dando continuidade à difícil campanha de estreia pela Ferrari, já que o heptacampeão tem sido regularmente batido pelo companheiro de equipe, Charles Leclerc.

Mas Russell, que passou as últimas três temporadas como companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes, acredita que foram as emoções do veterano que levaram a melhor sobre ele.

"É claro que ele está falando bobagem quando diz algo assim, porque ele é o maior piloto de todos os tempos", disse Russell. "Acho que, em uma situação como essa, quando você sai da pista e está na frente da mídia em 10 minutos, você tem todas essas emoções [com você]. Quando temos um dia ruim, é assim que nos sentimos. Quando você tem um dia bom, tudo muda".

"Ele ainda é um piloto excepcional. Obviamente, ele venceu a sprint logo no início do ano, na China. Ele claramente ainda tem o talento [necessário para estar na F1]. A F1 não é um esporte fácil e, especialmente se a equipe não estiver atuando no mais alto nível, isso agrava o problema", continuou.

"E, claro, Charles também é um piloto incrível. Acho que agora, passadas 14 corridas, provavelmente todos os pilotos, exceto dois [os rivais pelo título Oscar Piastri e Lando Norris], estão ansiosos por 2026 e por uma nova oportunidade de lutar por um campeonato. E, para alguém como Lewis, é disso que ele vive. Não apenas conseguir tudo de uma vez".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, no grid Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

No entanto, essa corrida na China tem sido uma anomalia para Hamilton este ano, já que ele está em sexto lugar no campeonato, 42 pontos atrás de Leclerc, e ainda não subiu ao pódio em nenhum GP - em comparação, o monegasco já foi top 3 cinco vezes.

Por isso, Hamilton tem se mostrado desanimado com sua campanha até agora, alegando que "houve tanta pressão nesta primeira metade da temporada" que "não tem sido a mais agradável".

Nesta quinta-feira, durante o dia de mídia do GP da Holanda, o britânico da Ferrari revelou que se divertir novamente é o foco para as 10 etapas finais de 2025.

"Acho que para qualquer pessoa, seja qual for sua carreira, se você não está gostando do que está fazendo, então por que está fazendo? Muitas vezes, há tanto barulho que você pode perder de vista o que é realmente importante. É por isso que estou dizendo que só quero me concentrar em voltar a ter esse prazer", explicou.

"Entrei para a equipe com a qual sempre sonhei em pilotar e tem havido tanto barulho que nos impede de aproveitar. Portanto, agora é hora de deixar essas coisas de lado e voltar a nos concentrar no puro amor pelo que fazemos", concluiu.

