Relato de classificação
Fórmula 1 GP da China

F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

Passagem do Mundial por Xangai marca a realização da primeira de seis corridas de curta duração no ano, mudando o formato do fim de semana

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 fechou as atividades desta sexta-feira em Xangai com a classificação que definiu o grid de largada para a corrida sprint do GP da China deste sábado (14). A pole da primeira prova de curta duração da temporada 2026 ficou com George Russell, confirmando o favoritismo da Mercedes. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar em 14º.

Leia também:
 

SQ1

Assim como na temporada anterior, os pilotos foram obrigados a disputar o SQ1 e o SQ2 de pneus médios, enquanto os macios ficaram para o SQ3.

Antes mesmo do início da regressiva de 12min, a Cadillac confirmou que Pérez não participaria da classificação, após a equipe encontrar um problema no sistema de combustível no carro do mexicano, que não pôde ser reparado a tempo.

Russell foi o mais rápido com 01min33s030, 0s118 à frente de Hamilton, com Leclerc, Antonelli e Norris completando o top 5, enquanto Bortoleto foi o 13º, a 1s261. Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º na sprint do sábado, respectivamente: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll e Valtteri Bottas, com Sergio Pérez sem participar.

 

SQ2

Russell foi novamente o mais rápido, com 01min32s241, o melhor tempo do fim de semana até aqui, apenas 0s050 à frente de Antonelli, com Leclerc, Piastri e Hamilton no top 5, enquanto Norris, Gasly, Bearman, Verstappen e Hadjar também se classificaram para a disputa da pole position. Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º na sprint do sábado, respectivamente: Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colaponto.

 

SQ3

George Russell confirmou o favoritismo e garantiu a pole position da corrida sprint com 01min31s520, tendo seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, em segundo. Completaram o top 10: Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Max Verstappen, Oliver Bearman e Isack Hadjar.

A Fórmula 1 volta à pista de Xangai na madrugada de sexta para sábado com mais duas sessões. O dia começa à 0h, horário de Brasília, com a corrida sprint, seguido da classificação para o GP da China às 04h, ambas com transmissão do SporTV, GloboplayF1TV Pro.

Confira o resultado da classificação sprint para o GP da China:

Cla Piloto # Tempo
1 G. RussellMercedes 63

1'31.520
2 A. AntonelliMercedes 12

+0.289

1'31.809
3 L. NorrisMcLaren 1

+0.621

1'32.141
4 L. HamiltonFerrari 44

+0.641

1'32.161
5 O. PiastriMcLaren 81

+0.704

1'32.224
6 C. LeclercFerrari 16

+1.008

1'32.528
7 P. GaslyAlpine 10

+1.368

1'32.888
8 M. VerstappenRed Bull Racing 3

+1.734

1'33.254
9 O. BearmanHaas F1 Team 87

+1.889

1'33.409
10 I. HadjarRed Bull Racing 6

+2.203

1'33.723
11 N. HulkenbergAudi 27

+2.115

1'33.635
12 E. OconHaas F1 Team 31

+2.119

1'33.639
13 L. LawsonRB 30

+2.194

1'33.714
14 G. BortoletoAudi 5

+2.254

1'33.774
15 A. LindbladRB 41

+2.528

1'34.048
16 F. ColapintoAlpine 43

+2.807

1'34.327
17 C. Sainz Jr.Williams 55

+3.241

1'34.761
18 A. AlbonWilliams 23

+3.785

1'35.305
19 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+4.061

1'35.581
20 L. StrollAston Martin Racing 18

+4.631

1'36.151
21 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+5.858

1'37.378
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11

 

 

