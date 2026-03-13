F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º
Passagem do Mundial por Xangai marca a realização da primeira de seis corridas de curta duração no ano, mudando o formato do fim de semana
A Fórmula 1 fechou as atividades desta sexta-feira em Xangai com a classificação que definiu o grid de largada para a corrida sprint do GP da China deste sábado (14). A pole da primeira prova de curta duração da temporada 2026 ficou com George Russell, confirmando o favoritismo da Mercedes. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar em 14º.
SQ1
Assim como na temporada anterior, os pilotos foram obrigados a disputar o SQ1 e o SQ2 de pneus médios, enquanto os macios ficaram para o SQ3.
Antes mesmo do início da regressiva de 12min, a Cadillac confirmou que Pérez não participaria da classificação, após a equipe encontrar um problema no sistema de combustível no carro do mexicano, que não pôde ser reparado a tempo.
Russell foi o mais rápido com 01min33s030, 0s118 à frente de Hamilton, com Leclerc, Antonelli e Norris completando o top 5, enquanto Bortoleto foi o 13º, a 1s261. Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º na sprint do sábado, respectivamente: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll e Valtteri Bottas, com Sergio Pérez sem participar.
SQ2
Russell foi novamente o mais rápido, com 01min32s241, o melhor tempo do fim de semana até aqui, apenas 0s050 à frente de Antonelli, com Leclerc, Piastri e Hamilton no top 5, enquanto Norris, Gasly, Bearman, Verstappen e Hadjar também se classificaram para a disputa da pole position. Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º na sprint do sábado, respectivamente: Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colaponto.
SQ3
George Russell confirmou o favoritismo e garantiu a pole position da corrida sprint com 01min31s520, tendo seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, em segundo. Completaram o top 10: Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Max Verstappen, Oliver Bearman e Isack Hadjar.
A Fórmula 1 volta à pista de Xangai na madrugada de sexta para sábado com mais duas sessões. O dia começa à 0h, horário de Brasília, com a corrida sprint, seguido da classificação para o GP da China às 04h, ambas com transmissão do SporTV, Globoplay e F1TV Pro.
Confira o resultado da classificação sprint para o GP da China:
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|1
|G. RussellMercedes
|63
|
1'31.520
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.289
1'31.809
|3
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.621
1'32.141
|4
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.641
1'32.161
|5
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.704
1'32.224
|6
|C. LeclercFerrari
|16
|
+1.008
1'32.528
|7
|P. GaslyAlpine
|10
|
+1.368
1'32.888
|8
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
+1.734
1'33.254
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+1.889
1'33.409
|10
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+2.203
1'33.723
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+2.115
1'33.635
|12
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+2.119
1'33.639
|13
|L. LawsonRB
|30
|
+2.194
1'33.714
|14
|G. BortoletoAudi
|5
|
+2.254
1'33.774
|15
|A. LindbladRB
|41
|
+2.528
1'34.048
|16
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.807
1'34.327
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+3.241
1'34.761
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+3.785
1'35.305
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+4.061
1'35.581
|20
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+4.631
1'36.151
|21
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+5.858
1'37.378
|22
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
