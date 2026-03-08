Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Bortoleto terminou em nono, conquistando os primeiros pontos da história da Audi

Editado:

George Russell conseguiu converter a pole em vitória no GP da Austrália, corrida que abre o calendário de 2026 da Fórmula 1, apesar de ter perdido a ponta para Charles Leclerc na largada.

Leia também:

Como já era esperado, os carros da Ferrari se deram muito bem no início da etapa. Leclerc e Lewis Hamilton conseguiram ganhar muitas posições e também se beneficiaram da ausência de Oscar Piastri, que bateu antes mesmo de conseguir estacionar o carro no colchete de largada.

O australiano foi o primeiro a abandonar a corrida, pouco tempo antes de Nico Hulkenberg. O carro da Audi sofreu um 'apagão' e o alemão também não conseguiu largar.

Isack Hadjar, que tinha se classificado em terceiro, teve problemas na 12ª volta, o monoposto parou de funcionar e o franco-argelino também retornou aos boxes bastante frustrado.

A Ferrari, por sua vez, teve a chance de conquistar uma dobradinha, mas escolheu não fazer nenhuma parada durante as bandeiras vermelhas e George Russell e Andrea Kimi Antonelli tiveram a chance de dispararem na frente, mantendo o 1-2 para a Mercedes.

Lando Norris e Max Verstappen também protagonizaram uma dura batalha pela quinta posição. O tetracampeão chegou a se aproximar em diversas oportunidades, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem e terminou apenas em sexto, mas com uma recuperação impressionante, uma vez que ele largou na 20ª posição.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, brilhou nas ultrapassagens e na maneira como gerenciou seus pneus. O brasileiro terminou na nona posição, conquistando os primeiros pontos da história da Audi.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 58

-

     1     Mercedes Mercedes
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 58

+2.974

2.974

 2.974   1     Mercedes Mercedes
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 58

+15.519

15.519

 12.545   1     Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 58

+16.144

16.144

 0.625   1     Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 58

+51.741

51.741

 35.597   2     McLaren Mercedes
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 58

+54.617

54.617

 2.876   2     Red Bull Red Bull
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 57

1 lap

     1     Haas Ferrari
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 57

1 lap

     1     RB Red Bull
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 57

1 lap

     2     Audi Audi
10 France P. Gasly Alpine 10 57

1 lap

     1     Alpine Mercedes
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 57

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 Thailand A. Albon Williams 23 57

1 lap

     2     Williams Mercedes
13 New Zealand L. Lawson RB 30 57

1 lap

     2     RB Red Bull
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 56

2 laps

     2     Alpine Mercedes
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 56

2 laps

     3     Williams Mercedes
16 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 55

3 laps

     2     Cadillac Ferrari
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 43

15 laps

     4     Aston Martin Honda
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 21

37 laps

     3   Abandono Aston Martin Honda
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 15

43 laps

     1   Abandono Cadillac Ferrari
dnf France I. Hadjar Red Bull Racing 6 10

48 laps

         Abandono Red Bull Red Bull
dnf Australia O. Piastri McLaren 81 0

58 laps

         Abandono McLaren Mercedes
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 0

58 laps

         Abandono Audi Audi
Ver resultados completos

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio

Principais comentários

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália