F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália
Bortoleto terminou em nono, conquistando os primeiros pontos da história da Audi
George Russell conseguiu converter a pole em vitória no GP da Austrália, corrida que abre o calendário de 2026 da Fórmula 1, apesar de ter perdido a ponta para Charles Leclerc na largada.
Como já era esperado, os carros da Ferrari se deram muito bem no início da etapa. Leclerc e Lewis Hamilton conseguiram ganhar muitas posições e também se beneficiaram da ausência de Oscar Piastri, que bateu antes mesmo de conseguir estacionar o carro no colchete de largada.
O australiano foi o primeiro a abandonar a corrida, pouco tempo antes de Nico Hulkenberg. O carro da Audi sofreu um 'apagão' e o alemão também não conseguiu largar.
Isack Hadjar, que tinha se classificado em terceiro, teve problemas na 12ª volta, o monoposto parou de funcionar e o franco-argelino também retornou aos boxes bastante frustrado.
A Ferrari, por sua vez, teve a chance de conquistar uma dobradinha, mas escolheu não fazer nenhuma parada durante as bandeiras vermelhas e George Russell e Andrea Kimi Antonelli tiveram a chance de dispararem na frente, mantendo o 1-2 para a Mercedes.
Lando Norris e Max Verstappen também protagonizaram uma dura batalha pela quinta posição. O tetracampeão chegou a se aproximar em diversas oportunidades, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem e terminou apenas em sexto, mas com uma recuperação impressionante, uma vez que ele largou na 20ª posição.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, brilhou nas ultrapassagens e na maneira como gerenciou seus pneus. O brasileiro terminou na nona posição, conquistando os primeiros pontos da história da Audi.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|58
|
-
|1
|Mercedes
|Mercedes
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|58
|
+2.974
2.974
|2.974
|1
|Mercedes
|Mercedes
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|58
|
+15.519
15.519
|12.545
|1
|Ferrari
|Ferrari
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|58
|
+16.144
16.144
|0.625
|1
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Norris McLaren
|1
|58
|
+51.741
51.741
|35.597
|2
|McLaren
|Mercedes
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|58
|
+54.617
54.617
|2.876
|2
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|57
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|8
|A. Lindblad RB
|41
|57
|
1 lap
|1
|RB
|Red Bull
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|57
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|57
|
1 lap
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|57
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|12
|A. Albon Williams
|23
|57
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|13
|L. Lawson RB
|30
|57
|
1 lap
|2
|RB
|Red Bull
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|56
|
2 laps
|2
|Alpine
|Mercedes
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|56
|
2 laps
|3
|Williams
|Mercedes
|16
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|55
|
3 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|17
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|43
|
15 laps
|4
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|21
|
37 laps
|3
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|15
|
43 laps
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|10
|
48 laps
|Abandono
|Red Bull
|Red Bull
|dnf
|O. Piastri McLaren
|81
|0
|
58 laps
|Abandono
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|N. Hulkenberg Audi
|27
|0
|
58 laps
|Abandono
|Audi
|Audi
|Ver resultados completos
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
