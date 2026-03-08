George Russell conseguiu converter a pole em vitória no GP da Austrália, corrida que abre o calendário de 2026 da Fórmula 1, apesar de ter perdido a ponta para Charles Leclerc na largada.

Como já era esperado, os carros da Ferrari se deram muito bem no início da etapa. Leclerc e Lewis Hamilton conseguiram ganhar muitas posições e também se beneficiaram da ausência de Oscar Piastri, que bateu antes mesmo de conseguir estacionar o carro no colchete de largada.

O australiano foi o primeiro a abandonar a corrida, pouco tempo antes de Nico Hulkenberg. O carro da Audi sofreu um 'apagão' e o alemão também não conseguiu largar.

Isack Hadjar, que tinha se classificado em terceiro, teve problemas na 12ª volta, o monoposto parou de funcionar e o franco-argelino também retornou aos boxes bastante frustrado.

A Ferrari, por sua vez, teve a chance de conquistar uma dobradinha, mas escolheu não fazer nenhuma parada durante as bandeiras vermelhas e George Russell e Andrea Kimi Antonelli tiveram a chance de dispararem na frente, mantendo o 1-2 para a Mercedes.

Lando Norris e Max Verstappen também protagonizaram uma dura batalha pela quinta posição. O tetracampeão chegou a se aproximar em diversas oportunidades, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem e terminou apenas em sexto, mas com uma recuperação impressionante, uma vez que ele largou na 20ª posição.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, brilhou nas ultrapassagens e na maneira como gerenciou seus pneus. O brasileiro terminou na nona posição, conquistando os primeiros pontos da história da Audi.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!