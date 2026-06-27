F1: Russell 'copiou' Norris para cravar pole na Áustria

George Russell se tornou foco de polêmica na classificação do GP da Áustria porque não foi investigado por uma possível infração de bandeira amarela. No entanto, o britânico cumpriu todas as regras da Fórmula 1. Mas o que realmente chamou a atenção nas entrevistas após a sessão não foi isso e sim o fato dele ter 'copiado' o traçado de Lando Norris.

O piloto da Mercedes revelou que sentiu o carro "grudar" no asfalto já na saída da primeira curva e, assim, ganhou confiança de fazer uma volta "forte".

"Na saída da curva 1, simplesmente joguei o carro para dentro e ele grudou no asfalto. Não precisei fazer uma única correção. Isso é muito raro. Muito raro. Muito, muito raro. E eu já estava um décimo e meio à frente. Aí pensei: 'É, essa vai ser uma volta forte'", disse à Sky Sports.

Já na curva 3, uma das partes do traçado que exige uma freada forte e complicada, Russell decidiu copiar algo feito por Norris em 2025, quando o campeão mundial conquistou a pole no Red Bull Ring.

"É muito difícil fazer o carro 'apontar' cedo ali. Eu vinha abrindo bastante a trajetória. Vi o Lando fazer isso na volta da pole dele no ano passado. Acho que, como a pista tem uma leve inclinação negativa ali, usar essa zebra amarela acaba alinhando melhor o carro e deixando ele mais nivelado. Então funcionou muito bem".

O 'truque' para dar mais confiança, segundo o britânico, foi ficar "1% abaixo do limite em todas as curvas" e garantir uma maior aderência ao carro.

Russell também justificou que foi a experiência e o contato próximo com o regulamento que lhe garantiu a pole, visto que ele rapidamente teve que tomar a decisão de não abortar sua volta, mas apenas desacelerar um pouco.

Isso aconteceu porque, enquanto o britânico passava pela curva 9, onde Max Verstappen havia batido, seu sistema lhe avisava que a FIA havia acionado uma bandeira amarela simples - no volante, os pilotos recebem uma luz contínua amarela e o aviso no rádio.

Sendo assim, depois de passar pela área onde havia o incidente, ele continuou acelerando normalmente para fechar a volta. No entanto, mais atrás, Andrea Kimi Antonelli já estava sendo informado da dupla amarela, o que o impediu de melhorar seu tempo.

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