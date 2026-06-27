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F1: Russell 'copiou' Norris para cravar pole na Áustria

Britânico ainda explicou que experiência o 'livrou' de punição no fim da classificação no Red Bull Ring

Livia Veiga Haydn Cobb
Editado:

George Russell se tornou foco de polêmica na classificação do GP da Áustria porque não foi investigado por uma possível infração de bandeira amarela. No entanto, o britânico cumpriu todas as regras da Fórmula 1. Mas o que realmente chamou a atenção nas entrevistas após a sessão não foi isso e sim o fato dele ter 'copiado' o traçado de Lando Norris.

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O piloto da Mercedes revelou que sentiu o carro "grudar" no asfalto já na saída da primeira curva e, assim, ganhou confiança de fazer uma volta "forte".

"Na saída da curva 1, simplesmente joguei o carro para dentro e ele grudou no asfalto. Não precisei fazer uma única correção. Isso é muito raro. Muito raro. Muito, muito raro. E eu já estava um décimo e meio à frente. Aí pensei: 'É, essa vai ser uma volta forte'", disse à Sky Sports.

Já na curva 3, uma das partes do traçado que exige uma freada forte e complicada, Russell decidiu copiar algo feito por Norris em 2025, quando o campeão mundial conquistou a pole no Red Bull Ring.

"É muito difícil fazer o carro 'apontar' cedo ali. Eu vinha abrindo bastante a trajetória. Vi o Lando fazer isso na volta da pole dele no ano passado. Acho que, como a pista tem uma leve inclinação negativa ali, usar essa zebra amarela acaba alinhando melhor o carro e deixando ele mais nivelado. Então funcionou muito bem".

O 'truque' para dar mais confiança, segundo o britânico, foi ficar "1% abaixo do limite em todas as curvas" e garantir uma maior aderência ao carro.

Russell também justificou que foi a experiência e o contato próximo com o regulamento que lhe garantiu a pole, visto que ele rapidamente teve que tomar a decisão de não abortar sua volta, mas apenas desacelerar um pouco.

Isso aconteceu porque, enquanto o britânico passava pela curva 9, onde Max Verstappen havia batido, seu sistema lhe avisava que a FIA havia acionado uma bandeira amarela simples - no volante, os pilotos recebem uma luz contínua amarela e o aviso no rádio.

Sendo assim, depois de passar pela área onde havia o incidente, ele continuou acelerando normalmente para fechar a volta. No entanto, mais atrás, Andrea Kimi Antonelli já estava sendo informado da dupla amarela, o que o impediu de melhorar seu tempo.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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