F1: Russell crava Ferraris no TL2 para GP da Itália; Bortoleto é 15º
Brasileiro enfrentou problemas no motor à combustão interna no fim da sessão, não conseguindo melhorar seu tempo
George Russell, Mercedes
Foto de: Eric Le Galliot
Nesta sexta-feira (04), os pilotos da Fórmula 1 voltaram para a pista em Monza para o TL2 do GP da Itália e George Russell liderou a sessão, cravando a melhor volta em 1min22s599, à frente das duas Ferraris e do companheiro de equipe.
Andrea Kimi Antonelli começou a sessão cravando a melhor volta ainda de pneus duros, andando na casa de 1min23s417, bem à frente da dupla da Ferrari.
Faltando 45 minutos para o fim da sessão, Lando Norris foi atrapalhado por Lance Stroll enquanto abria uma volta rápida e o canadense estava mais lento. O carro do atual campeão mundial quase acertou a traseira da Aston Martin.
Depois de trocarem os pneus pela gama mais macia, a Mercedes continuou sendo a mais rápida na pista, com George Russell 0s014 à frente de Antonelli e Arvid Lindblad em terceiro, ainda de médios.
Na primeira tentativa de pneus macios, Charles Leclerc assumiu a liderança da tabela, cravando 1min22s679 antes de Russell superá-lo com 1min22s599.
Norris e Oscar Piastri passaram bastante tempo na garagem no meio do TL, não tendo ido para a pista de pneus médios - trocando diretamente dos duros para os macios.
Gabriel Bortoleto, que estava andando muito bem na pista de Monza, acabou passando por cima das zebras no meio da sessão e precisou abortar sua volta e retornar aos boxes para checagem.
O brasileiro deixou a garagem nos últimos 13 minutos com pneus macios para tentar sua volta lançada e continuar com o programa já pensando na classificação. No entanto, a Audi trocou o composto antes que Bortoleto melhorasse seu tempo.
Nos últimos seis minutos da sessão, Gabriel avisou a equipe que estava com problemas no motor e teve que voltar para os boxes, sem conseguir sair da 15ª posição.
A repórter da Globo, Mariana Becker confirmou ao vivo que o motor de combustão interna do brasileiro apresentou problemas, por isso o carro precisou ser retirado da pista.
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
1'22.559
|S
|252.604
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.120
1'22.679
|0.120
|S
|252.238
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
+0.141
1'22.700
|0.021
|S
|252.174
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.384
1'22.943
|0.243
|S
|251.435
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.457
1'23.016
|0.073
|S
|251.214
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.469
1'23.028
|0.012
|S
|251.177
|7
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|26
|
+0.790
1'23.349
|0.321
|S
|250.210
|8
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+0.811
1'23.370
|0.021
|S
|250.147
|9
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|30
|
+0.818
1'23.377
|0.007
|S
|250.126
|10
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|29
|
+0.896
1'23.455
|0.078
|S
|249.892
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.060
1'23.619
|0.164
|S
|249.402
|12
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|37
|
+1.101
1'23.660
|0.041
|S
|249.280
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|28
|
+1.173
1'23.732
|0.072
|S
|249.066
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+1.214
1'23.773
|0.041
|S
|248.944
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.217
1'23.776
|0.003
|H
|248.935
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|
+1.294
1'23.853
|0.077
|S
|248.706
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|30
|
+1.341
1'23.900
|0.047
|S
|248.567
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.848
1'24.407
|0.507
|S
|247.074
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|18
|
+2.468
1'25.027
|0.620
|S
|245.272
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+2.523
1'25.082
|0.055
|S
|245.114
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+2.590
1'25.149
|0.067
|S
|244.921
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|27
|
+2.694
1'25.253
|0.104
|S
|244.622
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Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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