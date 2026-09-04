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F1: Russell crava Ferraris no TL2 para GP da Itália; Bortoleto é 15º

Brasileiro enfrentou problemas no motor à combustão interna no fim da sessão, não conseguindo melhorar seu tempo

Livia Veiga
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Eric Le Galliot

Nesta sexta-feira (04), os pilotos da Fórmula 1 voltaram para a pista em Monza para o TL2 do GP da Itália e George Russell liderou a sessão, cravando a melhor volta em 1min22s599, à frente das duas Ferraris e do companheiro de equipe.

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Andrea Kimi Antonelli começou a sessão cravando a melhor volta ainda de pneus duros, andando na casa de 1min23s417, bem à frente da dupla da Ferrari.

Faltando 45 minutos para o fim da sessão, Lando Norris foi atrapalhado por Lance Stroll enquanto abria uma volta rápida e o canadense estava mais lento. O carro do atual campeão mundial quase acertou a traseira da Aston Martin.

 

Depois de trocarem os pneus pela gama mais macia, a Mercedes continuou sendo a mais rápida na pista, com George Russell 0s014 à frente de Antonelli e Arvid Lindblad em terceiro, ainda de médios.

Na primeira tentativa de pneus macios, Charles Leclerc assumiu a liderança da tabela, cravando 1min22s679 antes de Russell superá-lo com 1min22s599.

Norris e Oscar Piastri passaram bastante tempo na garagem no meio do TL, não tendo ido para a pista de pneus médios - trocando diretamente dos duros para os macios.

Gabriel Bortoleto, que estava andando muito bem na pista de Monza, acabou passando por cima das zebras no meio da sessão e precisou abortar sua volta e retornar aos boxes para checagem.

 

O brasileiro deixou a garagem nos últimos 13 minutos com pneus macios para tentar sua volta lançada e continuar com o programa já pensando na classificação. No entanto, a Audi trocou o composto antes que Bortoleto melhorasse seu tempo.

Nos últimos seis minutos da sessão, Gabriel avisou a equipe que estava com problemas no motor e teve que voltar para os boxes, sem conseguir sair da 15ª posição.

A repórter da Globo, Mariana Becker confirmou ao vivo que o motor de combustão interna do brasileiro apresentou problemas, por isso o carro precisou ser retirado da pista.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

1'22.559

   S 252.604
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.120

1'22.679

 0.120 S 252.238
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.141

1'22.700

 0.021 S 252.174
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.384

1'22.943

 0.243 S 251.435
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 27

+0.457

1'23.016

 0.073 S 251.214
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.469

1'23.028

 0.012 S 251.177
7 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 26

+0.790

1'23.349

 0.321 S 250.210
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 29

+0.811

1'23.370

 0.021 S 250.147
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 30

+0.818

1'23.377

 0.007 S 250.126
10 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 29

+0.896

1'23.455

 0.078 S 249.892
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.060

1'23.619

 0.164 S 249.402
12 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 37

+1.101

1'23.660

 0.041 S 249.280
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 28

+1.173

1'23.732

 0.072 S 249.066
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 27

+1.214

1'23.773

 0.041 S 248.944
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.217

1'23.776

 0.003 H 248.935
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.294

1'23.853

 0.077 S 248.706
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 30

+1.341

1'23.900

 0.047 S 248.567
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 30

+1.848

1'24.407

 0.507 S 247.074
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 18

+2.468

1'25.027

 0.620 S 245.272
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 28

+2.523

1'25.082

 0.055 S 245.114
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 28

+2.590

1'25.149

 0.067 S 244.921
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 27

+2.694

1'25.253

 0.104 S 244.622
Ver resultados completos

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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