O fim dos treinos livres nesta sexta-feira em Madri marcou o primeiro contato dos pilotos com a mais nova pista do calendário da Fórmula 1. E, na visão de George Russell, a degradação dos pneus proporcionará uma corrida de "seis paradas".

O piloto da Mercedes, que está na briga pelo campeonato ao lado do seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, liderou a primeira sessão do dia. Com um layout estreito e uma curva única, Madring também trará o desafio de preservar e administrar os pneus.

"Achávamos que era uma possibilidade [o desgaste de pneus], costuma ser muito comum em asfaltos novos. A aderência é muito alta, mas você acaba derrapando bastante. Com a degração que tivemos no treino livre 1, uma corrida de seis paradas teria sido a opção mais rápida. O treino livre 2 foi um pouco melhor e tenho certeza que no domingo será ainda melhor, mas essa é a maior incógnita", destacou o britânico.

A pista de Madri também trará a já conhecida complexidade dos circuitos de rua em relação às ultrapassagens. Mesmo aprensentando uma largura considerada padrão, 12 metros de laqrgura nos demais setores e 15 metros na reta de largada, Russell acredita que dificilmente veremos um alto número de manobras.

"Acho que vai ser muito difícil [ter ultrapassagens]. Se houver degração dos pneus como vimos no TL1, isso vai facilitar as coiosas. Mas, sim, vai ser difícil", completou.

As atividades da Fórmula 1 retornar neste sábado com o terceiro treino livre, a partir das 7h30 (Brasília). A classificação terá início às 11h.

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