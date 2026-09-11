Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de San Marino

Rafael Suzuki terá Nelsinho Piquet como dupla na Corrida Endurance da Stock Car

Stock Car
Stock Car
Rafael Suzuki terá Nelsinho Piquet como dupla na Corrida Endurance da Stock Car

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Espanha

Sem vaga na MotoGP em 2027, Rins anuncia ida para o automobilismo

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Sem vaga na MotoGP em 2027, Rins anuncia ida para o automobilismo

NASCAR Brasil: Curvelo terá 75 pontos em jogo e última chance antes dos playoffs

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Curvelo terá 75 pontos em jogo e última chance antes dos playoffs

Pedro Clerot é destaque na F3 e conquista primeira e segunda fila nos qualis em Madri

F3
F3
Madri
Pedro Clerot é destaque na F3 e conquista primeira e segunda fila nos qualis em Madri

Stock Car: Julio Campos retoma parceria com Antonio Pizzonia para corrida de duplas

Stock Car
Stock Car
Stock Car: Julio Campos retoma parceria com Antonio Pizzonia para corrida de duplas

BYD quer equipe de fábrica, mas precisa apresentar "proposta séria" para entrar na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
BYD quer equipe de fábrica, mas precisa apresentar "proposta séria" para entrar na F1
Fórmula 1 GP da Espanha

F1 - Russell dá veredito sobre Madring: "Corrida precisará de seis paradas"

Piloto da Mercedes ainda destacou a dificuldade de ultrapassagens no circuito de Madri

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

O fim dos treinos livres nesta sexta-feira em Madri marcou o primeiro contato dos pilotos com a mais nova pista do calendário da Fórmula 1. E, na visão de George Russell, a degradação dos pneus proporcionará uma corrida de "seis paradas". 

Leia também:

O piloto da Mercedes, que está na briga pelo campeonato ao lado do seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, liderou a primeira sessão do dia. Com um layout estreito e uma curva única, Madring também trará o desafio de preservar e administrar os pneus.

"Achávamos que era uma possibilidade [o desgaste de pneus], costuma ser muito comum em asfaltos novos. A aderência é muito alta, mas você acaba derrapando bastante. Com a degração que tivemos no treino livre 1, uma corrida de seis paradas teria sido a opção mais rápida. O treino livre 2 foi um pouco melhor e tenho certeza que no domingo será ainda melhor, mas essa é a maior incógnita", destacou o britânico. 

A pista de Madri também trará a já conhecida complexidade dos circuitos de rua em relação às ultrapassagens. Mesmo aprensentando uma largura considerada padrão, 12 metros de laqrgura nos demais setores e 15 metros na reta de largada, Russell acredita que dificilmente veremos um alto número de manobras. 

"Acho que vai ser muito difícil [ter ultrapassagens]. Se houver degração dos pneus como vimos no TL1, isso vai facilitar as coiosas. Mas, sim, vai ser difícil", completou. 

As atividades da Fórmula 1 retornar neste sábado com o terceiro treino livre, a partir das 7h30 (Brasília). A classificação terá início às 11h. 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026
Próximo artigo BYD quer equipe de fábrica, mas precisa apresentar "proposta séria" para entrar na F1

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

F1: Audi demonstra intenção de recorrer contra decisão que livrou Tsunoda de punição e tenta 'herdar' P10 para Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Audi demonstra intenção de recorrer contra decisão que livrou Tsunoda de punição e tenta 'herdar' P10 para Bortoleto

NASCAR Brasil: Com ultrapassagem dupla no final, Gabriel Casagrande vence corrida 2 em Londrina

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Londrina
NASCAR Brasil: Com ultrapassagem dupla no final, Gabriel Casagrande vence corrida 2 em Londrina

NASCAR Brasil: Thiago Camilo segura pressão de Gabriel Casagrande, vence sprint e fatura pole em Londrina

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Londrina
NASCAR Brasil: Thiago Camilo segura pressão de Gabriel Casagrande, vence sprint e fatura pole em Londrina

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de San Marino

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de San Marino

Rafael Suzuki terá Nelsinho Piquet como dupla na Corrida Endurance da Stock Car

Stock Car
STCK Stock Car
Rafael Suzuki terá Nelsinho Piquet como dupla na Corrida Endurance da Stock Car

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Espanha

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Espanha

Sem vaga na MotoGP em 2027, Rins anuncia ida para o automobilismo

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Sem vaga na MotoGP em 2027, Rins anuncia ida para o automobilismo