Lewis Hamilton deixou a Mercedes depois de uma parceria de 12 anos com a equipe de Brackley e ainda está se adaptando ao SF-25 da Ferrari, mesmo depois de quatro corridas. Até o momento, o melhor resultado do heptacampeão da Fórmula 1 foi um quinto lugar no GP do Bahrein, apesar dele ter vencido de maneira dominante a corrida Sprint da China.

Muito se questiona sobre o desempenho do piloto, principalmente porque seus últimos anos na Mercedes foram bastante complicados. Porém, para George Russell, ex-companheiro de equipe de Hamilton, não irá demorar muito até o britânico voltar a mostrar sua "magia".

"Ele é o piloto mais experiente do grid depois de Fernando Alonso. Ele é sete vezes campeão mundial e um piloto incrível. Vimos isso na China; logo na segunda corrida da temporada, ele conquistou a pole position na corrida de velocidade e venceu a corrida confortavelmente", disse ao site oficial da F1.



"Eu sei o que ele pode fazer. Não é fácil ir para uma nova equipe, a concorrência é feroz, mas Hamilton é um ótimo piloto e quando tudo se encaixa, como aconteceu na China, tenho certeza de que veremos mais dessa magia".

Falando sobre seu próprio desempenho, Russell esteve no pódio em três das quatro primeiras corridas da temporada, marcando pontos importantes para a Mercedes.



Apesar disso, Russell disse que a meta realista não é superar a McLaren, porque eles estiveram no pódio mais do que o esperado graças a alguns erros de seus rivais.

"O Bahrein foi uma ótima corrida. Foi importante validar o desempenho do nosso carro em uma pista diferente. Mas espero que a competição seja muito acirrada novamente nesta semana".

