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Britânico de Mercedes não deve ter a unidade de potência com o ADUO até a reta final do campeonato

Livia Veiga
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell foi obrigado a trocar seu motor após o 'apagão' que sofreu já nas últimas voltas no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Por isso, o britânico perdeu todas as posições de largada em Singapura e não deve receber o ADUO até o fim de novembro.

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Apesar da Mercedes ainda não ter confirmado a atualização de motor para Austin, essa é a informação que tem circulado no paddock. O plano da equipe era que Andrea Kimi Antonelli trocasse apenas o turbo e, sendo assim, perdesse só cinco posições de largada.

Vale lembrar que o italiano já fez a troca completa em Monza, quando venceu depois de largar das últimas posições. Naquela ocasião, o piloto ultrapassou o limite de mudanças imposto pela FIA, por isso recebeu a punição mais grave.

O time tinha o plano de manter Russell com o mesmo motor que passou a ser usado apenas no domingo do GP da Holanda até o GP dos Estados Unidos para, então, equipá-lo completamente com o ADUO e permitir que o britânico tivesse a potência extra em uma pista com mais possibilidades de ultrapassagem.

No entanto, a Mercedes precisou repensar tudo e, segundo o próprio piloto, a troca só deve acontecer na reta final do campeonato, provavelmente em Las Vegas.

"Para ser honesto, provavelmente será mais para o final da temporada - talvez em Las Vegas. Mas acontecerá em algum momento", disse Russell à Sky Sports depois de ser questionado sobre quando terá a unidade de potência atualizada.

O britânico ainda defendeu que a próxima sequência de corridas - Austin, México e Brasil - oferece grandes oportunidades de ultrapassagem e podem se tornar opções caso a situação se agrave.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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