F1 - Russell desabafa após oitavo lugar nos EUA: "Tive seis voltas boas e 50 ruins"
Piloto ainda destacou que, no momento, está mais preocupado com campeonato de construtores que o vice
George Russell saiu do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 com um oitavo lugar - resultado que 'impediu' o título de Andrea Kimi Antonelli - mas que não o ajuda na briga pelo vice-campeonato de pilotos.
Questionado sobre os efeitos de a penalização tê-lo feito cair para trás de Oscar Piastri, Russell afirmou que não foi rápido o suficiente no primeiro stint, mas que, depois de mudar para os pneus duros, conseguiu acompanhar por um curto período o ritmo de seu companheiro de equipe.
"Nosso ritmo não foi bom no primeiro stint. No entanto, depois de mudar para os pneus duros, quando saí dos boxes, estive no mesmo ritmo de Kimi por cerca de seis voltas. Depois alcancei Oscar, mas não consegui ultrapassá-lo."
"Ou seja, na verdade tive 6 voltas boas e 50 voltas ruins. Quero entender por que meu ritmo foi tão ruim no primeiro stint. Além disso, a penalização que recebi também foi um pouco absurda."
Avaliando também o pacote de atualizações levado ao carro após Singapura, Russell disse: "Há potencial no carro, mas a janela em que podemos extrair desempenho é muito estreita. Vimos isso na Malásia, acho que Kimi foi o mais rápido no terceiro treino, mas terminamos a classificação em quarto e oitavo lugares."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images
"Neste fim de semana, nós dois também estivemos no topo do Q2. Depois, eu não consegui apresentar um bom desempenho no Q3 e hoje estive na mesma situação. Já Kimi foi extremamente competitivo. Tudo isso indica que a janela de desempenho é muito estreita."
"Espero que isso explique por que fiquei tão lento hoje. No entanto, quando você fica tão para trás, é difícil entender o que está acontecendo. Preciso me aprofundar no assunto com minha equipe."
Questionado sobre suas opiniões a respeito de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen se aproximarem dele no campeonato de pilotos, Russell ressaltou que dá mais importância ao campeonato de construtores do que à classificação individual.
"O importante para mim é conquistarmos o campeonato de construtores. Eu gostaria de conseguir um bom resultado para a equipe, mas segundo, terceiro ou quinto lugar não significam campeonato. Portanto, nada disso tem qualquer significado."
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