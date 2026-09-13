F1: Russell descarta chances de título após resultado do GP da Espanha
Britânico está 81 pontos atrás de Andrea Kimi Antonelli depois da corrida em Madri
George Russell terminou a corrida do GP da Espanha apenas na quinta posição, atrás de Charles Leclerc, que fez um pit stop tardio. Com a vitória de Andrea Kimi Antonelli, o britânico está 81 pontos atrás do companheiro de equipe na disputa pelo título da Fórmula 1.
Restam nove corridas no calendário da F1, no entanto, Antonelli já mostrou que tem a clara dominância no campeonato - o italiano conquistou oito vitórias em 2026, contra apenas duas de Russell.
O britânico também subiu ao pódio sete vezes, enquanto Antonelli tem 12 celebrações em 14 etapas. Essa estatística considera também as vitórias dos pilotos.
Isso significa que o pêndulo está muito mais inclinado para Kimi, que somou 292 pontos contra 211 de Russell. Com o resultado de Madri, George não está mais tão confiante sobre a disputa pelo título.
"Não vou dizer que acabou, mas é extremamente improvável que eu esteja nessa disputa. Eu nem estou pensando em estar nessa disputa porque não acho que esteja nela".
"Isso praticamente me permite focar corrida a corrida e tentar vencer o maior número de corridas possível. O que tiver que acontecer, vai acontecer. É onde estamos no momento".
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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