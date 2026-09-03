A Mercedes chega a Monza na esteira de um bom resultado em Zandvoort, onde George Russell venceu a sprint e terminou em terceiro no domingo, logo atrás de Kimi Antonelli. Porém, para o britânico, esses resultados escondem o real nível do W17, o qual, segundo ele, não é mais o melhor carro da temporada de 2026 da Fórmula 1.

"Acho que um segundo e um terceiro lugares e uma vitória na sprint provavelmente foram melhores do que o desempenho real do carro", falou. Depois de várias corridas em que a McLaren voltou a ser referência, o britânico admitiu que a Mercedes está atrás de alguns rivais.

"A McLaren é definitivamente a equipe a ser batida neste momento. Sabemos que estamos uma atualização atrás da maioria e esperamos voltar a ser a referência dentro de algumas corridas", acrescentou.

Monza, no entanto, deverá oferecer uma oportunidade melhor do que os últimos circuitos. A importância da unidade de potência aumenta significativamente nas longas retas e a Mercedes continua com um dos melhores motores desta nova geração.

"Não sei se podemos dizer que somos favoritos este fim de semana, mas definitivamente temos uma oportunidade maior do que nas duas últimas corridas, onde dependia menos do motor e mais do chassis", explicou Russell.

O britânico espera uma batalha mais acirrada. A Red Bull também dispõe de uma unidade de potência competitiva, a Ferrari estreará melhorias e a McLaren chega como referência recente.

"Acho que pode ser uma luta entre quatro equipes. Está tudo tão equilibrado que um décimo na classificação pode significar várias posições e mudar quem está no pódio", acrescentou.

Porém, Russell terá uma variável a menos com que se preocupar no sábado. Kimi Antonelli tem uma penalização inevitável depois de ultrapassar o limite de componentes da unidade de potência permitido para 2026 e largará do fundo do grid.

O britânico confirmou que Antonelli está disposto a lhe ajudar na classificação, a qual é especialmente valiosa em Monza, onde o vácuo pode fazer diferença significativa em volta rápida: "É assim que funcionamos como equipe".

A cooperação não se limitará necessariamente ao sábado. Com Antonelli condenado a largar de trás, a Mercedes pode utilizar parte de seus treinos para recolher informação de long runs que também sirvam para Russell.

O britânico ainda insiste que não espera qualquer tratamento diferente quando chegar a sua vez. A Mercedes sabe que Russell também terá de assumir uma penalização por troca de motor antes de a temporada terminar, embora ainda não tenha decidido quando e onde.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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