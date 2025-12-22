George Russell insiste que tem talento suficiente para ser um candidato ao título na Fórmula 1, após uma forte temporada 2025 com a Mercedes.

Depois de se comparar favoravelmente a Lewis Hamilton nos três anos em que foram companheiros de equipe, com quase o mesmo número de pontos e mais vitórias, Russell se estabeleceu confortavelmente como o principal piloto da equipe, com o novato Andrea Kimi Antonelli ao seu lado.

Russell foi o único piloto, além dos três candidatos ao título, a vencer GPs em 2025. Sua consistência foi fundamental para que a Mercedes garantisse o segundo lugar no campeonato de construtores - ele ficou entre os cinco primeiros em 18 rodadas e só não pontuou uma vez, terminando em 11º lugar em Mônaco. O britânico também está em uma sequência de 45 etapas sem nenhum acidente ou colisão que acabe com a corrida.

Perguntado se esta foi sua melhor temporada na F1, o britânico disse: "Definitivamente, minha temporada mais sólida em termos de desempenho - mais consistente, menos erros. Então, sim, no geral."

"Eu definitivamente sei que posso - posso me misturar com os caras do topo. Max [Verstappen] é obviamente o padrão máximo no momento. É com ele que eu gostaria de competir. Ele é o único piloto do grid que você gostaria de ter como companheiro de equipe para ver sua competitividade."

Mas Russell não conseguiu montar um desafio para bater Verstappen até agora, com o holandês geralmente desfrutando de máquinas mais competitivas com a Red Bull - embora a Mercedes tenha sido um adversário mais frequente em 2025 do que anteriormente.

Ao enfrentar sua oitava temporada na F1 no próximo ano - a quinta na Mercedes - Russell busca inspiração em Michael Schumacher. O alemão ajudou a formar uma equipe de sucesso na Ferrari e conquistou a glória do campeonato em sua quinta campanha em Maranello, dando início a uma série de cinco temporadas de conquista de títulos após derrotas consecutivas de 1996 a 1999.

"Eu sempre me lembro de Schumacher na Ferrari, que levou cinco anos com a equipe antes do primeiro campeonato", afirmou Russell. "As pessoas só se lembram dos anos de glória, mas a maioria das pessoas não se lembra daqueles quatro anos sem vitórias no campeonato".

"E para mim, terminar em segundo no campeonato, ou em 20º no campeonato, honestamente, é mais ou menos a mesma coisa. Você não está vencendo e isso também foi um aprendizado para mim, vindo da Williams, quando eu ficava na última posição todo fim de semana. Isso foi muito frustrante, mas agora estou nessa posição, ainda sem lutar pelo campeonato, e não é muito diferente, se é que isso faz sentido. Ou você está lutando por um campeonato ou não está, e se não estiver, ninguém quer lutar pelo P2..."

"Portanto, estou pronto para isso, mas sei qual é o meu tempo, tenho que ser paciente", completou George.

