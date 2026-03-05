F1: Russell destaca margem mínima para erros sob novo regulamento

George Russell está bastante otimista para a temporada de 2026 da Fórmula 1, mas admitiu que o novo regulamento tornou todas as partes da corrida, mesmo as mais simples, mais complicadas.

Russell chegou a Melbourne bastante sorridente para o primeiro dia de atendimento à mídia antes de iniciar o primeiro fim de semana da temporada. A Mercedes se mostrou muito confiável em todos os dias de teste em Barcelona e no Bahrein e segue como a grande favorita na disputa pelo título.

"Tivemos uma pré-temporada muito melhor do que nos últimos quatro anos", disse ele ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação. "Não há nenhum item no carro que nos preocupe muito. Tudo está funcionando como esperado. A correlação é boa. A correlação no simulador é boa".

"E são coisas nas quais falhamos nos últimos quatro anos... As coisas estão correndo como esperávamos".

Embora a Mercedes tenha enfrentado dificuldades durante a era do efeito solo, os testes estão mostrando um quadro muito diferente, se o carro for tão rápido quanto parecia no início deste mês. Mas, apesar de começar a temporada com confiança, uma mudança tão substancial nas regulamentações não deve ser subestimada. Russell está bem ciente dos desafios que ele e seus concorrentes enfrentam.

George Russell, Mercedes Foto: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"Há uma enorme quantidade [de incógnitas]. Acho que há muitas discussões em torno das largadas das corridas – um tema desafiador. Há muitos obstáculos", disse ele. "Acho que você pode tropeçar em qualquer pequeno erro. Portanto, não há tempo para relaxar durante uma corrida, durante a classificação, nos pit stops. Coisas que antes eram partes bastante simples das corridas agora são muito complicadas".

"No entanto, até agora, acho que fizemos o máximo de preparação possível. Sentimos que estamos em boa posição. No entanto, tenho certeza de que as novas pistas podem ser diferentes".

O piloto também foi questionado sobre como encara o início da temporada, uma vez que é considerado um dos favoritos ao título de 2026.

"Na verdade, não [penso] muito. Isso não muda nada. Há muita conversa ao nosso redor e nós consideramos isso um elogio, eu acho. No entanto, uma vez que você coloca o capacete e abaixa a viseira, você simplesmente dá tudo de si. Você realmente não pensa em nenhum desses ruídos adicionais. Você simplesmente leva uma corrida de cada vez".

